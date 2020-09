Bélarus, Minsk-Arena, Forum des femmes biélorusses: Good Bye Svetlana!!!

Good Bye Svetlana & Co !!!

«Света, ты украла наше лето!»

« Sveta, tu nous a volé notre été! »

Good Bye … Who? …Good Bye Svetlana!

Il est évident, depuis le 11 Août, jour où s’est confirmée la fuite en Lituanie de Svetlana Tikhanovskaïa, après celle de Veronika Tsepkalo, la veille des élections, suite à celle de son mari, quelques semaine plus tôt, que telle devait être la réponse à la question…

Néanmoins, étant donné l’intox incroyable déployé par les médias occidentaux, et malheureusement, à ce moment, également relayé par les médias russes, il était malgré tout difficile de se faire une idée exacte du rapport de forces politique réel sur le terrain.

Et jusqu’à ces derniers jours, encore, si l’on avait voulu se fier aux « journalistes de l’AFP » qui prétendaient encore « observer sur place » des « manifestations de masse le dimanche après-midi », de « 100 000 personnes et plus », alors qu’une étude attentive des docuents photos et vidéos n’en révèle pas le quart…

20 à 25 000 personnes dans les rues d’une capitale comme Minsk, cela reste une sérieuse menace à l’ordre public, certes, mais ne constitue aucunement la révélation d’un rapport de forces politiques sur le point de basculer, alors que cinq fois 100 000 manifestants, cinq semaines de suite, l’eussent probablement été… A noter que même la première « grande manif post-électorale », du 16 Août, à laquelle Loukachenko et ses partisans ont répliqué, quasiment aussi fort et au même moment, sur la Place de l’Indélendance, concernait en réalité, d’un côté comme de l’autre, 40 à 50 000 manifestants, et non pas 100 000 !

Il est clair que si l’opposition avait, néanmoins, réussi à maintenir un tel niveau de mobilisation, cela eut été enore une menace considérable pour la stabilité du pays.

Mais l’échec essentiel de l’opposition provient de ce qu’elle n’a tout simplement pas réussi à saboter la vie économique du pays, comme tel était son objectif réel, révélé aujourd’hui par les « appels au financement d’au moins un milliard d’euros par l’UE », lancés par le gouvernement polonais et d’autres voix…

Le but étant clairement de mettre le Bélarus dans la dépendance d’un « Plan Marshall » qui sous-entendait le renversement de son gouvernement légalement élu.

Appels qui formaient donc un écho simiesque et particulièrement ridicule aux retrouvailles des « frères slaves » autour d’un plan d’aide économique et militaire finalement proposé par la Russie de Poutine, revenue de ses fort heureusement provisoires illusions sur les charmes de l’Occident !

Luniterre

AUTRE ÉDITION:___________https://youtu.be/9vISRkQyCvo

EXTRAIT >>>

« Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было.

Je vous jure qu’il n’y a eu aucun mensonge aux élections.

Нельзя фальсифицировать выборы в 80 процентов…

Il est impossible de falsifier des élections à 80%…

Им (оппонентам. — Прим. ред.) не нужны были итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу.

Ils (L’opposition-NDLR) n’avaient nul besoin des résultats des élections, sinon ils n’auraient pas attaqué une capitale pacifique dès avant la fermeture des bureaux de vote.

За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы.

Depuis deux heures et demi ils ont commencé cette attaque, s’étant rassemblés à l’heure du déjeuner, quand les gens allaient voter.

Весь этот день (основной день голосования 9 августа. — Прим. ред.) был соткан из провокаций.

Toute cette journée (du 9 Août-NDLR) a été émaillée de provocations.

И последняя провокация — блокирование на 69 участках в Минске и отдельных городах нашей страны ни в чем не повинных людей — членов избирательных участковых комиссий.

Et la dernière provocation, le blocage dans 69 bureaux de Minsk et différentes villes de notre pays de personnes innocentes – membres des commissions des bureaux de vote.

В основном там работали женщины: учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг.

Y travaillaient principalement des femmes, enseignantes, medecins, qui accomplissaient leur devoir civique.

И мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали.

J’ai du ordonner à l’armée de les évacuer dans des véhicules blindés.

Это неприемлемо, и с этого все началось. Я не мог этого терпеть.

C’est inacceptable, et c’est ainsi que tout a commencé. Je ne pouvais le supporter. »