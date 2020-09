Pseudo « Relance », monétisation de la dette, banco-centralisme: un nouvel épisode du débat avec Gérard Bad

Une nouvelle et intéressante publication du camarade G. Bad, sur le sujet de la dette, et notre réponse proposée, la partie essentielle (…à partir de la citation de P. Artus) étant actuellement « bloquée en modération »…

Voici donc, déjà, copie PDF intégrale de l'article du camarade G. Bad, et l'article cité de P. Artus, en PDF original, également :

Je vois que tu es en bonne voie de compréhension de l’évolution banco-centraliste du système de domination de classe, dans lequel le capitalisme « classique » n’occupe déjà plus qu’une place secondaire et en voie de réduction permanente.

» Helicopter Money

Le concept d’Helicopter Money a évolué depuis son introduction par Milton Friedman en 1969. Pour Friedman, il s’agit d’une distribution aléatoire de monnaie faite à la population (à partir d’un Hélicoptère). On a aujourd’hui évolué vers un concept de « Quantitative Easing pour les gens (for the people) », de « Quantitative Easing ciblé (targeted) ». L’idée est que la Banque Centrale doit donner de la monnaie, irréversiblement et sans contrepartie, à des catégories sociales dont on veut soutenir le revenu. Mais il faut arrêter de réclamer la mise en place de l’Helicopter Money puisque les gouvernements et les pays de l’OCDE utilisent déjà l’Helicopter Money. Prenons l’exemple d’un pays de la zone euro ; le gouvernement finance aujourd’hui le chômage partiel des salariés qui ne peuvent plus travailler : il émet des obligations qui sont achetées immédiatement par la Banque Centrale du pays (pour le compte de la BCE) contre création monétaire.

On voit qu’au total cette opération est exactement équivalente à celle où la Banque Centrale donnerait directement de la monnaie aux salariés qui sont au chômage partiel ; c’est de l’Helicopter Money avec ciblage de la distribution de monnaie sur les salariés au chômage partiel. »

Dans ces conditions, il faut donc bien s’interroger, camarade, sur ce que devient l’évolution des formes par lesquelles se manifeste la loi de la valeur, et sur les raisons de cette évolution.

La robotisation et l’automatisation de la production et des services sont, à terme, mais déjà en grande partie, et d’autant plus avec la présente crise, comme cet exemple le montre, la cause profonde et inéluctable de la mutation du système de domination de classe vers des formes qui n’ont plus qu’un rapport indirecte et de plus en plus secondaire avec l’extraction de plus-value, et à terme, quasiment plus.

Le seul avenir possible du système de domination de classe est dans la mise en dépendance complète des besoins sociaux par rapport au contrôle du système productif, indépendamment de la valeur d’échange produite, qui disparait complètement en tant que valeur d’échange capitalisable des produits du travail productif humain.

Reste la valeur d’usage, qui n’est pratiquement que celle d’amortissement du capital fixe (..et des matières premières) (Marx, Grundrisse). Il ne s’agit donc déjà plus que de l’amortissement de la dette d’investissement, c’est à dire, actuellement, d’un capital déjà fictif au départ, dans la plupart des cas, et qui ne parvient plus à se réaliser en tant que capital productif, faute de plus-value suffisante, en proportion. Le « profit », même exponentiel, formellement généré, est pour l’essentiel lui-même fictif et ne constitue qu’une fraction de la dette, qui ne peut qu’être renouvelée, et non pas remboursée.

C’est pourquoi la dette mondiale ne cesse de croitre, crise du Covid ou pas.

C’est ce qu’ont bien compris les principales Banques Centrales mondiales, FED, BCE, PBoC, B. of England, B. of Japan. Elles ont simplement adapté de manière quasi préventive, depuis 2008, certainement, déjà, et même avant, selon certains, leurs politiques monétaires, de façon actuellement concertée, de plus, afin de prendre et de conserver le contrôle du système.

Le « Nouvel Ordre Mondial » a donc un nom, en réalité, du point de vue de l’analyse marxiste: BANCO-CENTRALISME!!!

Faute de révolution socialiste, il s’agit donc d’une mutation au sein des classes dominantes, qui peut se comparer, par certains aspects, à celle qui s’est opérée, avec un tournant significatif au IXème siècle, selon les historiens les plus compétents sur le sujet, entre mode de production antique, principalement esclavagiste, et mode de production féodal, remplaçant l’esclavage par le servage.

Le deux modes de productions continuent de coexister pendant un temps très long, plusieurs siècles, en fait, à l’époque, et probablement quelques décennies, voire un demi-siècle, tout au plus, pour la transition « capitalisme classique » (extraction de plus-value) >>> Banco-centralisme (production robotisée+ »monnaie hélicoptère »).

L’alternative étant la prise de contrôle démocratique du crédit par le prolétariat, permettant une répartition sociale appropriée des ressources, de la production, et du travail résiduel.

