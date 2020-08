La Colombe Noire de toutes les guerres civiles depuis plus d’un quart de siècle survole désormais le Bélarus…

« Révolution de Couleur » au Bélarus : la dernière touche au tableau…

__Le 29 Mai, le blogueur Sergueï Tsikhanovski est arrêté à Hrodna pour une altercation, en réalité extrêmement violente, avec un policier local…

__Le 19 Juin, le banquier Babariko, chef de file réel de l’opposition, est arrêté pour « évaporation » de 430 Millions de dollars de sa banque vers la Lituanie…

__Le 24 Juillet, Tsepkalo, ancien ambassadeur aux USA, devenu « opposant » à Loukachenko, s’enfuit en Ukraine, en passant par la Russie…

__La veille des élections, la femme de Tsepkalo, devenue « supportrice » de Svetlana Tikhanovskaïa, prend la tangente par le même chemin…

__Le lendemain des élections, Svetlana Tikhanovskaïa elle-même s’enfuit en Lituanie…

__Au 17 Août, Maria Kolesnikova, « bras droit » du banquier Babariko reste, sur le terrain, la seule véritable « tête » du mouvement de déstabilisation du pays, face au Président Loukachenko.

Derrière les apparences « pacifiques » et même quasi « angélique » d’un trio de « faibles femmes face à un redoutable dictateur », que se cache-t-il en réalité ?

Une semaine de suivi de l’actu par toutes les sources possibles, et de recoupement de ces sources, aboutissent à un tableau de fond surprenant des enjeux réels de ce combat politique acharné et essentiel pour l’avenir non seulement de ce pays, la Biélorussie, mais de tout le continent eurasiatique, et partant, du notre, également !!!

BÉLARUS RÉSISTANCE !!!