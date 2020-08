Ou comment le nouveau pouvoir des Banques Centrales passe par la brosse à dents du camarade Do! …Et que faire pour s’en libérer?

Un débat sur son site VLR, à propos de la republication de l’article de Gilles Questiaux :

« Ouvrir les cages du prolétariat par une recomposition politique radicale »

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

8 août 19:07 (post anonyme)



Merci de ne pas surévaluer / surestimer le vote des prolétaires et sous prolétaires pour FN-RN et Cie … L’abstention est beaucoup plus massive que ces votes de « démoralisés » qui sont conjoncturels.

Merci aussi de ne pas oublier que le « socialisme dans un seul pays » n’a rien d’enthousiasmant et est voué à l’échec.

Merci surtout de pas vouloir nous refoutre dans des configurations type CNR qui ne sont que des compromis capital-travail voués à être déconstruits.

Merci de rebaptiser Olivier avec le prénom de KRIVINE, ça c’est rigolo.

*************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

8 août 20:18, par Luniterre

Merci…

Merci…

Merci… d’adresser directement vos critiques à l’auteur du texte, qui est Gilles Questiaux.

Pour ma part, je ne fais que republier, avec encore un vague espoir de susciter un débat, mais je vois que ce n’est pas ce qui se produit…!

L’édition initiale date déjà de janvier dernier, du reste, et ne semble pas avoir eu plus d’effet…

Le lapsus Alain/Olivier, qu’effectivement, personne n’avait remarqué jusqu’ici, est justement révélateur du caractère de « clones » les uns des autres des acteurs de la vie politique française, et partant de là, de leur stérilité complète, en fait.

Questiaux parle des « cadres politiques qui de toute manière se satisfont parfaitement de leur rôle d’opposant perpétuel », c’est à dire clairement qu’ils n’ont aucune volonté de changer réellement quoi que ce soit, et surtout pas, de rompre véritablement avec le capitalisme.

J’ai également republié ce texte précisément parce qu’il ne contient pas d’allusion sociale-chauvine type « nouveau CNR », ni de propagande voilée pour le « socialisme de marché », « à la chinoise » ou autre.

Et donc, faire un procès d’intention à l’auteur, c’est, de toute façon, vouloir fermer le débat, et non l’ouvrir.

Ce qui est en réalité tout à fait conséquent si l’on exclut par avance les chances de survie d’une Révolution à l’échelle d’un pays…!

…Ou même quasiment d’un continent, comme ce fut le cas de l’URSS.

Ce que font, délibérément, les trotskystes, par « principe » (…trotskyste !), ainsi que les gauchistes et la plupart des anars…

Ce faisant, ils renoncent, en réalité, à toute chance de révolution réelle, c’est à dire qui dépasserait le stade de la simple révolte, pour construire une alternative durable, même si nécessairement évolutive.

Luniterre

PS : Pour mémoire :

Le bouleversement révolutionnaire nécessaire de l’ensemble de la société exige absolument l’intervention politique consciente du prolétariat constitué en tant que classe pour soi, et unissant l’ensemble des classes populaires opprimées par le capital, et d’abord à l’échelle nationale, ce qui est déjà résumé au mieux, dès le Manifeste de 1848 :

« Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. » ( http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_…)

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever au rang de classe nationale, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En 1888 Engels proposait une variante de ce passage, qui, à notre avis, en éclaire précisément le sens, c’est à dire le caractère de classe du pouvoir « national » ainsi nouvellement constitué :

Engels 1888 _ « Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur führenden Klasse der Nation erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. »

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever comme classe dirigeante de la nation, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En effet, ce qui sépare le pouvoir de la classe prolétarienne du sens bourgeois de la nation, c’est bien la rupture avec le capitalisme, la transition anticapitaliste qui commence avec cette prise de pouvoir prolétarienne, sinon, à quoi bon faire une révolution prétendument « anticapitaliste » ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/01/ml-au-21e-siecle-marxisme-leninisme-marx-lenine-ml-en-deux-mots-cest-quoi-partie-3/

.

*******************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

9 août 03:46, par do

« il ne s’était pas passé un mois que la nécessité de se débarrasser de ce régime criminel et incapable est devenue une vérité aveuglante avec la survenue de la pandémie. »

Réponse : La pandémie est bidon. Elle prévoyait 500 000 morts en France et il n’y en a que 30 000 ! Et encore en trichant sur les chiffres :

http://mai68.org/spip2/spip.php?art…

Le spectacle du coronavirus est là pour faire peur. Car on nous dirige par la peur. Peur du terrorisme, peur du climat, peur du coronavirus.

Que ce fait n’ait pas été dénoncé par la gauche (PS, Mélenchon) relève de la « trahison », si on accepte d’être naïf.

Que l’énorme majorité de l’extrême gauche — et c’est visiblement le cas de l’auteur de l’article — n’ait pas dénoncé la tromperie relève aussi de la trahison. Involontaire je l’espère. Dans ce cas, c’est de la débité de la part de cette extrême gauche. De l’anticomplotisme primaire !

************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

9 août 06:39, par Luniterre

Ailleurs dans son texte, Questiaux utilise le terme « épidémie » et non pas « pandémie ». D’une manière générale, une recherche sur son blog ou sur le net ne permet pas de comprendre clairement son analyse à ce sujet, ni même, et surtout, s’il en a vraiment une, du reste !

Et donc, et de plus, ce n’est pas le sujet immédiat de son article, qui propose une réflexion utile sur le rapport entre discours idéologique et lutte de classe réelle, celle qui pose concrètement la question de construire une alternative au capitalisme.

Je ne partage pas, généralement, la plupart des analyses de Gilles Questiaux, mais il me semble néanmoins animé par un effort de réflexion sincère et cet article me semblait donc être une occasion d’amorcer un débat non-dogmatique et non-sectaire.

Une tentative de plus manifestement vouée à l’échec.

Celui, devenu chronique, et probablement sans appel, de la gauche française, dans son ensemble.

Luniterre

********************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

9 août 10:28, par do

Salut Luniterre,

La phrase que j’ai citée signifie qu’il a été vaincu, lui aussi, par la grande peur. Toute la « gauche » et la majeure partie de l’extrême gauche — qui a suivi Mélenchon en cela, ce qui prouve qu’elle subit énormément son influence — a cru le spectacle du coronavirus et a ensuite reproché au gouvernement, il fallait bien lui reprocher quelque chose, qu’il n’avait pas réagit comme il faut face à la « très dangereuse épidémie ». C’est ce que fait l’auteur de ce texte.

De plus sur son site, l’article « la mascarade des anti-masques » est très clair à ce sujet. Et il est posté par « Rével communiste » :

Mascarade de la pseudo révolte de ceux qui refusent de porter le masque.

Où étaient-ils ?

Quand il était encore temps de bien voter ni le Pen ni Macron, d’être véritablement écolo au lieu de faire de grands discours non suivis d’actes, de manifester massivement pour une société juste, sociale, égalitaire pour les femmes comme pour les hommes, au lieu de laisser se faire mutiler des hommes et des femmes qui manifestaient pour préserver nos droits, défendre leurs vies détruites par des valeurs inhumaines.

Oui quand il était encore temps de dire non et de construire un autre monde, de prendre une autre voie, de repousser le fatalisme ambiant des fuyards, des trouillards, des faux culs.

Je me suis beaucoup exprimée depuis plusieurs années sur Facebook et j’y ai été beaucoup censurée, pour avoir relayé le mieux possible les informations qui me semblaient importantes et en prévision de l’énorme crise que je pressentais.

Alors aujourd’hui en voilà qui se réveillent pour une histoire de masques que ces messieurs et dames refusent de porter sous prétexte que ce serait contre leur liberté.

La liberté ce n’est pas le droit de ne pas porter ce morceau de tissu ! La liberté c’est bien autre chose. La vérité c’est qu’on a raté le coche et qu’on veut faire le malin quand il est trop tard.

Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre et comprendre de la vie. Soyons constructifs et ne mélangeons pas crise sanitaire et crise tout court. Même si cette crise sanitaire provient entre autres choses de l’irresponsabilité et du machiavélisme de nos dirigeants.

La désobéissance systématique n’est qu’une réaction d’enfants gâtés individualistes et c’est une attitude narcissique irresponsable lorsqu’il s’agit de la santé voire de la vie et de la mort de chacun d’entre nous. Il y a beaucoup mieux à faire !

Cette histoire de masques c’est l’idiot qui regarde le doigt qui montre la lune.

Pasquale Noizet, 7 août 2020

N’ayant même pas vu que le combat du moment consistait à détruire le spectacle du coronavirus, il est disqualifié pour nous dire comment faire la révolution.

Bien à toi,

do

http://mai68.org

*******************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

9 août 12:18, par Luniterre

Entièrement d’accord sur le fait que le premier objectif concret est de « déconstruire », détruire, le spectacle du « Coronacircus ». OK là-dessus…

Mais cela implique de chercher à comprendre la raison essentielle de cette mise en cène macabre, qui est l’évolution inéluctable du capitalisme vers le banco-centralisme.

Et là-dessus, on n’entend pas grand monde !

Et pas plus Gilles Questiaux que les autres…

Car cela implique de remettre en cause le bla-bla idéologique habituel, et de redéfinir complètement la stratégie révolutionnaire.

Son article fait une remise en cause partielle, néanmoins, mais pour d’autres raisons, également valables, même si insuffisantes sur le fond. Il aurait donc pu être, malgré tout, une contribution utile au débat, s’il avait lieu, ce qui n’est pas le cas.

En fait, je pense qu’il m’a très probablement envoyé cet article par erreur…

Mais ne serait-ce que pour éviter, précisément, de tomber dans le sectarisme, je ne regrette pas cette republication, tout comme celle, par exemple, de cet article de France-Soir :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/06/covid-19-le-crime-francais-macronien-en-marche/

Malheureusement, sectaire ou pas, l’écho reste très faible, voir encore plus faible, avec ces tentatives d’élargissement du débat.

Constat consternant mais réaliste.

Luniterre

PS : Ceci-dit, l’article cité n’est pas de lui et ne reflète pas forcément sa position personnelle, vu le nombre d’articles qu’il republie. Néanmoins, il indique, effectivement et probablement, une tendance néfaste… de plus !

**********************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

9 août 12:59, par do

Salut Luniterre,

Je ne vois pas pourquoi il t’aurait envoyé cet article par erreur. Il faut bien communiquer avec les gens. Peut-être était-il fier de son article ?

Tu n’as pas a regretter le re-publication de cet article.

Quant à « la raison essentielle de cette mise en scène macabre » ; je me suis à plusieurs fois exprimé la dessus :

http://mai68.org/spip2/spip.php?art…

Personnellement, j’ai vu et dénoncé dès le début que le spectacle de ce nouveau coronavirus était destiné, en Occident, à créer la grande peur. La seule solution pour détruire les plans du pouvoir, c’est d’expliquer aux gens qu’il n’y a pas à avoir peur. Justement, Raoult a très vite dit : « Je ne suis pas terrorisé ! »

Le pouvoir dirige les gens par la peur : peur du terrorisme, peur du climat, peur du coronavirus !

Au début du spectacle du coronavirus, je disais que : « Le coronavirus joue le même rôle que le terrorisme sous faux drapeau. En nous matraquant sans arrêt aux « infos » de la télé, en nous faisant croire qu’on va tous mourir, le pouvoir cherche à imposer l’union sacrée, c’est-à-dire la collaboration de classe. »

Puis, j’ai dit ; « L’intoxication mentale au coronavirus sert à prouver que l’État est indispensable. C’est bien plus efficace que la manipulation du terrorisme par le pouvoir, dont on commence à être un peu trop habitué. Nous avons développé des anticorps contre le terrorisme d’état sous faux drapeau, pas encore contre les intoxications mentales du style coronavirus. »

Quand il a peur, le « citoyen lambda » se dit : « Mieux vaut un État qui nous exploite à fond et nous fait subir les pires saloperies, mais nous protège contre le terrorisme ou le coronavirus, que pas d’État du tout ! »

C’est tout simplement que la lutte des classes passe par le mensonge et sa dénonciation. Si la classe dominante ne nous manipulait pas sans arrêt, cela fait bien longtemps qu’elle aurait perdu la partie et qu’on aurait fait la révolution.

Quant à ton analyse de « l’évolution inéluctable du capitalisme vers le banco-centralisme ». C’est un complément de fond indispensable qui va avec ce que je disais de « la société de l’arnaque » :

http://mai68.org/spip/spip.php?arti…

Néanmoins, il faut bien voir que, quoiqu’il en soit de ce point de vue, il aurait bien fallu de toutes façons que les capitalistes trouvent le moyen de se maintenir encore un peu au pouvoir. Le terrorisme ça marche plus trop pour faire peur, le climat non plus, alors le coronavirus, c’est génial…

Bien à toi,

do

http://mai68.org

********************************

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

10 août 11:03, par do

Luniterre,

Voici des commentaires sur « Ouvrir les cages du prolétariat » :

Il dit : « la situation révolutionnaire est toujours possible (sauf lorsqu’une révolution vient d’être battue et que ses cadres sont exterminés par la répression). »

Guy Debord explique que la révolution prolétarienne demande au prolétariat infiniment plus que la révolution bourgeoise a démandé à la bourgeoisie. La révolution prolétarienne nécessitera l’absence de « cadre », chacun devant avoir un pleine conscience de la situation.

Il dit : « Les réformes libérales visent à dissoudre et à refaire un peuple, comme un tas d’individus soumis et concurrentiels . Mais ce « tas » lui même va se structurer »

Donc des individus séparés. Justement, la « distanciation sociale », qui est l’exact contraire de la lutte de classe, est justifiée par le pouvoir grâce au spectacle du coronavirus. Spectacle dans lequel l’auteur du texte marche à fond.

Il ne parle pas des gilets jaunes… seulement du mouvement des retraites. C’est qu’il n’a rien compris.

Il parle de reconstruire le parti. Un parti échouera à faire la révolution prolétarienne pour la raison que l’absence de « cadre » est une nécessité révolutionnaire.

Il parle de « réhabiliter le socialisme du XXe siècle, en URSS et ailleurs ». Voir le lien : http://mai68.org/spip/spip.php?arti…

Il dit : « si nous avons une mauvaise image de ce socialisme soviétique, c’est qu’on nous l’a fourrée dans la tête dès l’enfance. » Pas seulement relire Guy Debord. Mais il faut comprendre pourquoi l’URSS est devenue ce qu’elle est devenue. Voir le lien ci-dessus.

Il dit : « une nouvelle révolution d’opérette, à la Mai 1968 » ça le disqualifie tout autant que de ne pas avoir compris le spectacle du coronavirus :

http://mai68.org/spip/spip.php?arti…

Bon je n’ai pas envie d’aller plus loin dans l’analyse de son texte. L’auteur un paumé plein de bonnes intentions qui n’est capable que de faire de la théorie. Qui plus est de la théorie totalement détachée de la réalité. Autrement dit, de l’idéologie.

Bien à toi,

do

http://mai68.org

******************************************

Prévisualisation (Réponse proposée)

Ouvrir les cages du Prolétariat …un texte iconoclaste de Gilles Questiaux, nécessaire à la réflexion !

par Luniterre

Bonjour, camarade !

Je suis resté éloigné du net quelques heures pour d’autres soucis, et je reviens donc vers tes propositions.

Il n’y a pas d’intérêt à refaire le même débat, peu ou prou, sur des questions anciennes déjà vues et revues.

L’intérêt d’un débat, aujourd’hui, c’est de comprendre ce qui est nouveau, et/ou, plutôt, rendu visible avec la crise actuelle, et d’en tirer les conséquences politiques.

Ton approche de la « société de l’arnaque » est évidemment utile et intéressante, à condition d’en percer les causes, ce qui nous mène aux conséquences politiques.

Tu nous dis que le prix des marchandises ne correspondant plus au coût moyen du travail socialement nécessaire, la loi de la valeur serait donc d’ores et déjà entièrement caduque.

Or c’est précisément une lecture, en réalité et paradoxalement, plutôt dogmatique de Marx, car s’il a évidemment essentiellement insisté sur la forme d’expression de la loi de la valeur à son époque, qui est celle du développement du capitalisme industriel, il ne l’y a jamais limité, et surtout pas, dès les Grundrisse.

La loi de la valeur est d’une manière générale celle du rapport entre l’activité économique humaine, répondant aux besoins de l’espèce, et ses ressources naturelles.

Elle est donc liée au travail productif humain et ne disparaitra complètement qu’avec lui, c’est-à-dire avec la robotisation totale de la production et des services.

Mais comme tu l’as fort justement remarqué, il y a des étapes du développement des forces productives, et donc, en fait, différentes formes possibles d’expression de la loi de la valeur.

Les prix actuels nous semblent effectivement fixés de manière arbitraire, mais néanmoins dans une limite, qui est celle du marché.

Dans cette limite, tu crois voir, comme, malheureusement, nombre de pseudos- « marxistes », universitaires et autres, que le « taux de profit » augmente, mais en fait, il s’agit donc de profit fictif, et non pas basé sur la valeur-travail elle-même.

A l’époque de Marx prix et valeur restaient relativement proches du fait que le prix de marché dépendait lui-même du travail humain productif, et comme moyen de reconstituer sa force, ce qui en faisait l’essentiel du marché lui-même.

Dans une société « tertiarisée », la force de travail productive ne représente plus qu’une part minoritaire du marché, et il y a donc un déséquilibre accentué entre prix et valeur.

Mais ce n’est pas encore l’essentiel : la production issue des machines automatisées n’en conserve pas moins une valeur d’usage :

Su tu as dans ta salle de bains une brosse à dent issue d’une telle production, elle a bien une valeur d’usage qui lui est propre, même si elle ne représente qu’une fraction minime de la valeur de la machine nécessaire à sa fabrication.

Avec la machine complète dans ta salle de bains, tu ne pourrais pas, néanmoins, te laver les dents !

En payant ta brosse au prix du marché, tu rembourses donc une fraction du coût de la machine, des matières premières, de l’énergie nécessaire, etc… Et le « bénéfice » que s’octroie l’industriel propriétaire de la machine est donc un profit entièrement fictif, en fait.

Et comme, de ton côté, l’argent que tu dépenses dans cet achat provient généralement de ton travail, (…même si sous forme de retraite), cette valeur que tu as créée par ton travail est absorbée d’une part par la valeur d’usage qui correspond à ton besoin de te laver les dents, (…transformée par la valeur d’usage de la machine), et d’autre part, par le profit fictif du propriétaire de la machine.

La valeur de ton travail est donc détruite, et à ce double titre, en tant que valeur d’échange potentielle avec les produits du travail productif humain d’autres catégories de travailleurs.

Dans la mesure où le capital investi dans la machine est lui-même, au départ, une dette de l’industriel envers le banquier qui le finance, c’est donc pratiquement toute l’affaire de brosses à dents, y incluant le « profit » (…et l’intérêt du banquier !), qui n’est plus qu’une fraction de la dette globale du système, contrôlée, en dernier ressort, par les Banques Centrales.

Bien sûr, il s’agit là d’une version extrêmement simplifiée du problème actuel, et en pratique, il reste peut-être encore quelques prolos dans l’usine de brosses à dent, mais trop peu pour compenser ce phénomène, et d’autant moins que le produit de leur force de travail suit également ce genre de circuit économique, comme le tien.

Et le processus ne fait que se généraliser, même en Chine, maintenant…

Donc, on ne peut pas dire que la loi de la valeur soit réellement caduque, alors que c’est simplement la part de la valeur d’échange des produits du travail humain qui se réduit comme peau de chagrin, remplacée par la valeur d’usage du capital fixe, (machines), et le profit fictif.

Comme les deux proviennent le plus souvent, et finalement, du crédit, celui-ci cesse donc de pouvoir être réellement validé comme capital autre que fictif…

Au stade actuel de « développement » du monde banco-centralisé il y a donc nécessairement accroissement parallèle, concomitant et connexe, de la dette globale et du capital fictif.

Une nouvelle phase d’ « équilibre » sera atteinte lorsque les monopoles producteurs des valeurs d’usage seront entièrement et directement passés sous le contrôle des Banques Centrales.

On sera alors pleinement dans le monde des 20/80 (…20% d’actifs, 80% de …spectateurs !), déjà prévu par les « élites » depuis 1995(*). C’est donc aussi une sorte de monde « orwellien », et c’est déjà un peu notre « Monde d’Après », …un peu, beaucoup, à la folie, surtout !

Dans ce monde, et en fait, depuis 2008 , déjà, ce n’est plus le capital qui est la clef du pouvoir réel, mais la dette, c’est-à-dire le crédit, le pouvoir d’octroyer des crédits, essentiellement sur la base de la « création monétaire », dite vulgairement « planche à billets », même si bien évidemment totalement « dématérialisée ».

Bien entendu, vu d’ « en bas », si j’ose dire, en tant que prolétaires, nous avons toujours, ou du moins, la plupart du temps, affaire directement à des capitalistes formellement « classiques », mais dans des situations qui ne le sont déjà plus, comme tu le remarques toi-même, dans ton article sur la « société de l’arnaque ».

http://mai68.org/spip/spip.php?article11966

SOCIETE DE L ARNAQUE – VLR – DO – PDF

De même, la plupart des stades antérieurs de l’évolution économique humaine subsistent, à des degrés divers : il y a même encore quelques « chasseurs-cueilleurs » !

Ceci-dit, ce sont bien les lignes de force dessinées par l’ensemble des économies banco-centralisées qui façonnent la politique mondiale, sur la base de l’accroissement de la dette mondiale.

Le paradoxe n’est qu’apparent, car le principe de la domination de classe c’est d’abord le contrôle du pouvoir et donc, de l’appareil productif, et le fait qu’il repose sur l’accumulation du capital ou sur l’accumulation des dettes, cela n’y change rien.

Que la monnaie sorte de la sueur du prolétaire ou de la « planche à billet », cela ne fait aucune différence, en termes de pouvoir d’achat.

Et si le pouvoir s’achète désormais à crédit, il se suffit donc à lui-même, d’une manière ou d’une autre, en termes de privilèges de classe, et n’implique pas même un remboursement réel, et encore moins, complet, d’où les crédits à taux négatifs.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que si le pouvoir du capital monopoliste apparait déjà ultra-concentré entre les mains du tristement fameux « 1% », celui du banco-centralisme l’est encore bien davantage, et de plusieurs ordres de grandeur, et probablement même encore quand il aura intégré complètement le monopole de toutes valeurs d’usage sur la planète.

Pourtant, il ne s’agit nullement d’une sorte de « conspiration » ou de « complot » mais simplement du résultat de l’évolution des forces productives les plus modernes. Il se trouve simplement, donc, que cette évolution a fini par, en quelque sorte, et formellement, « donner du corps » à certains aspects des théories dites « complotistes », qui, jusque là, n’étaient au mieux qu’une sorte d’intuition qu’ « il se passe quelque chose » !

Ce qu’il faut donc retenir, en résumé, c’est qu’avec cette évolution des forces productives modernes il y a un stade du développement où la masse des marchandises produite ne peut plus réellement être transformée en valeur d’échange des produits du travail humain et circule donc directement en tant que valeur d’usage, transformant, par le cycle du seul capital fixe (machines) et du crédit, une masse toujours plus importante du capital circulant en capital fictif.

C’est ce nouveau cycle qui est la base économique du pouvoir banco-centraliste, et il repose sur le contrôle de la dette et du crédit.

Pour prendre le pouvoir en tant que classe pour soi, le prolétariat doit nécessairement prendre le contrôle des forces productives les plus modernes. Prendre le pouvoir sur la production des valeurs d’usages, c’est une condition sine qua non de la prise du pouvoir sur l’usage de sa vie. C’est donc, désormais, la base économique de la transition révolutionnaire socialiste prolétarienne, au 21e siècle ! C’est pourquoi la prise de contrôle de l’ensemble du système de crédit qui permet de gérer ce cycle de production est le premier élément et l’élément stratégique essentiel de la transition révolutionnaire.

Cette prise de contrôle est le levier qui permet de commencer à établir une correspondance entre besoins sociaux réels et forces productives, une correspondance qui soit débarrassée du parasitisme du profit en général, et dans l’immédiat, du capital fictif en particulier, que ce soit celui des monopoles ou des banques, centrales et autres.

Ce levier permet également une répartition et un partage du travail encore socialement nécessaire entre tous les participants à l’économie, selon leurs capacités, et il est donc également le levier qui permet l’éradication du chômage, en créditant une masse salariale répartie et partagée équitablement, correspondante à la satisfaction des besoins sociaux, en termes de valeurs d’usage des biens et services.

C’est pourquoi il est important, pour le fonctionnement de la démocratie prolétarienne, qu’un maximum de participants à l’économie aient une formation suffisamment élevée pour participer valablement à ce contrôle et à cette gestion.

Les formes d’organisation et moyens par lesquels se développe une telle formation sont une question contingente importante, mais ne sont pas la question de fond en elle-même.

Luniterre

****************

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/



******************

ML AU 21e SIÈCLE – Marxisme-Léninisme, Marx, Lénine, ML, en deux mots, c’est quoi ? (Partie 3)

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/08/01/ml-au-21e-siecle-marxisme-leninisme-marx-lenine-ml-en-deux-mots-cest-quoi-partie-3/



*********************

(* https://fr.wikipedia.org/wiki/Tittytainment )