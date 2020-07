Vers une thérapie de la pensée politique française! (Débat Luniterre-Bad, suite…)

Réponse de G.Bad à la mise au point de Luniterre

du 17 juillet 2020

NDLR: Publiée sur TML le 20/07/2020, en fait:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/20/mise-au-point-sur-le-principe-economique-du-banco-centralisme-mondial/



« En dehors de ta tentative intellectuelle de vouloir rabaisser les autres pour te grandir,je vais tout de même te répondre .

« ce camarade, qui a plus d’un demi-siècle de culture marxiste derrière lui, en arrive, même avec des efforts qui semblent sincères, à oublier les toutes premières bases sur la relation entre valeur d’usage et valeur d’échange, »

1°) Mon petit texte sur l’ entreprise Lego s’adressait au groupe temps critique afin d’ ouvrir le débat avec eux sur la loi de la valeur , loi qu’il récuse aujourd’hui.

2°) Tu affirmes « La période décrite par Marx, où la baisse tendancielle du taux de profit, combinée à l’augmentation de la productivité du travail, est à la fois compensée par l’augmentation de la plus-value relative et surtout, par l’augmentation des effectifs de la classe ouvrière, cette période est donc clairement révolue avec le déclin numérique de la classe ouvrière depuis le milieu des années 70. » Bien que j’accepte de discuter de la question pour le futur, la réalité actuelle est que la classe ouvrière et plus large le prolétariat qui n’ a que sa force de travail à vendre est en expansion relative.

Quelques chiffres récents attestent de cette réalité

À l’échelle planétaire, le salariat est encore une classe sociale jeune et en pleine expansion, notamment en raison de la forte expansion des capitalismes asiatiques – la Chine en premier lieu – lors des trois dernières décennies. L’émergence de la Chine en tant que puissance mondiale est bien connue ; mais la face moins visible de cette émergence est la massification du salariat chinois et la transformation profonde de la structure sociale dans ce pays qui, par sa taille, suffit pour faire bouger les équilibres à l’échelle planétaire.

En effet, durant les années 1990, un phénomène décisif s’est produit avec l’entrée sur le marché mondial de la Chine, de l’Inde et de l’ancien bloc soviétique, qui a conduit à un doublement de la force de travail confrontée à la concurrence sur le marché mondial .

Comme A.Pannekoek le prévoyait «Une fois qu’il (le capitalisme) aura fait entrer dans son domaine les centaines de millions de personnes qui s’ entassent dans les plaines fertiles de Chine et d’ Inde, le travail essentiel du capitalisme sera accompli (…) Aussi l’ expansion du Capital se trouvera-t-elle en échec.» (A.Pannekoek, Les Conseils ouvriers )

Ce que tu reconnais , tout en disant que ces pays se modernisent ( Robotique et NTCI) ce qui est bien réel, mais ne semble pas jouer pour le moment sur le taux d’ emploi. En effet, le salariat chinois est passé de 31,8 % de la population active en 1991 à 63,65 % en 2017, soit respectivement un passage de 206 millions à environ 500 millions. L’Inde est l’autre géant de l’Asie qui contribue fortement au phénomène, bien que de manière bien moins importante que la Chine. De 13,8 % de la population active en 1991, le salariat y passe à 21 % en 2017, soit approximativement de 46 à 110 millions. Cette transformation sociale en Asie est véritablement monumentale et devrait être considérée comme l’événement majeur des trois dernières décennies.

Ce à quoi tu réponds « La mise en place d’usines entièrement robotisées est déjà en cours, même en Chine, et même si des mouvements de recul partiels, comme Adidas, sont encore possibles à cause du différentiel de « délocalisation », il est particulièrement stupide de nier, comme le fait encore le camarade Viriato, que cela soit la tendance générale et irréversible.

Si la limite d’effectif « zéro » est, à terme, une évidence incontournable, même si encore relativement éloignée, la réalité de la limite de l’extension « maximum » de la plus-value relative au dernier ouvrier sur la ligne de production pose par contre un problème bien concret pour comprendre l’évolution actuelle du système. Je trouve ton raisonnement bien trop mécanique , surtout quand tu parles du dernier ouvrier sur la ligne de production,bien entendu envisageable mais :

« Si toute la classe des salariés était anéantie par le machinisme, quelle chose effroyable pour le Capital qui, sans travail salarié, cesse d’être du Capital » (travail salarié et Capital K Marx)

« Un développement des forces productives qui réduirait le nombre absolu des ouvriers, c’est à dire permettrait en fait à la nation toute entière de mener à bien en un laps de temps moindre sa production totale , amènerait une révolution, parce qu’il mettrait la majorité de la population hors circuit ».Marx T.3 p 279).

Ce qui se passe objectivement actuellement, c’ est une poursuite du morcellement du travail salarié facilité par les nouvelles technologies qui en individualisant et déshumanisant l’ être au travail , en arrive à un contrôle total des individus c’est à dire l’ annihilation de toute lutte de classe. Si le salariat se développe encore, c’ est de manière relative par rapport au développement de la population mondiale. Il en résulte non seulement une « armée industrielle de réserve » mais surtout une masse de surnuméraires qui ne cesse de grandir et de pauvreté qui touche les ex centres industriels.

Misère aux USA

3°) Sur « le capitalisme et son avatar banco-centraliste monstrueux déjà en place depuis 2008. » Celui-ci porte un nom c’ est le capital financier et son hégémonie, celle de l’oligarchie financière ( ma petite concession) Bien que cette oligarchie existe, elle est sans cesse la cible, de l’ extréme droite et des souverainistes de « gauche » dont les plus intelligents sont ASSELINEAU dirigeant l’ UPR et son bras droit

Valérie BUGAULT,particulièrement intelligente. Il y a aussi la redoutable Liliane Held-Khawam L’oligarchie financière aux commandes de l’information et donc de la démocratie

Ta démarche bien que louable, me fait penser à celle de Eugène Varga économiste de l’ Internationale communiste. Dès les années 1920, Eugène Varga (2) va souligner que l’augmentation du capital constant aux dépens du capital variable (du travail vivant) n’est plus une tendance relative du capitalisme, mais permanente. Varga ne considère plus l’élimination du travail vivant comme un phénomène relatif, il va en souligner le caractère absolu : ainsi diminue la main-d’œuvre active dans l’industrie, alors même que l’augmentation de la production continue.

Dès 1926, Varga signalait l’existence de ce nouveau phénomène, mais c’est au printemps 1929 qu’il le développe, devant le Xe Plenum de l’Internationale communiste, et affirme que l’on n’a pas accordé une importance suffisante à la constitution d’un chômage organique. Il va en souligner les aspects nouveaux :

» Le chômage marche parallèlement avec une augmentation formidable du volume de la production en Amérique, en Allemagne, en Grande-Bretagne » ; il » atteint son maximum dans les pays où la rationalisation est le plus accentuée » ; » il existe, dans les pays à capitalisme hautement développé, une tendance à rejeter les forces de travail de la sphère de la production dans celles de la répartition et de la consommation « . (L’Internationale communiste, 1er juin 1929 : extraits du rapport et des conclusions de Varga à la commission préparatoire du plénum du comité exécutif de l’IC.)

La polémique au sein de l’IC fut très vive, et Varga dut essuyer les foudres de son principal opposant, Otto Kuusinen, qui va répliquer : » C’est une chose de constater une diminution du nombre des ouvriers dans certaines branches de la production, voire même dans un pays entier, mais c’en est une autre, tout à fait différente, de parler d’une tendance générale à réduire le nombre des ouvriers. «

Les adversaires de Varga baptisèrent ce phénomène » baisse absolue de la classe ouvrière de loi Varga « . Depuis la loi Varga le développement du MPC à effectivement vu le développement du tertiaire, qui est actuellement attaqué par les NTCI. Cependant d’ autres métiers liés aux NTCI se développent. La question de toujours est de savoir quand la « machine « capitaliste va se bloquer de manière irréversible. Pour le moment il y a des signes venant des capitalistes eux mêmes qui envisage les 20/80 considérant que 20% de la population active suffit à faire fonctionner le systéme. Les cinq cents hommes politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan réunis (parmi lesquels Mikhaïl Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher, Václav Havel, Bill Gates, Ted Turner, etc.) sont arrivés à la conclusion que « dans le siècle à venir, deux dixièmes de la population active suffiraient à maintenir l’activité de l’économie mondiale »4. Le problème se poserait alors sur la manière de gouverner 80 % de la population restante, superflue dans la logique libérale, ne disposant pas de travail ni d’occasions d’aucun type, ce qui nourrira une frustration croissante. C’ est le fameux Tittytainment du démocrate Zbigniew Brzezinski, membre de la commission trilatérale et ex-conseiller du président des États-Unis Jimmy Carter, pendant la conclusion du premier State Of The World Forum, qui s’est tenu du 27 septembre au 1er octobre 1995 à l’Hôtel Fairmont de San Francisco.

Actuellement il y a quelques fers au feu allant dans ce sens « le revenu universel « l’ économie collaborative » c’est à dire le travail gratuit du consommateur par la simple utilisation d’ internet, sujet que j’ avais commencé à développer et que certains appellent le « nouveau capitalisme »

G.Bad- le 23 juillet 2020

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade !

Franchement, ton texte tombe très mal, en un sens, non pas que je n’ai pas de quoi y répondre, mais bien au contraire parce que je viens précisément d’avoir quasiment le même débat avec le camarade Viriato, et sur des bases aussi laborieuses, et que j’en ai donc vulgairement parlant « ras-le-bol » de ressasser les mêmes trucs évidents que de plus en plus de gens d’un relatif bon sens voient mieux que les pseudos-« marxistes » et je trouve cela tout à fait consternant et symptomatique de l’état quasi pathologique de la pensée « de gauche » en France… !

Mais pour commencer, re-mise au point : je ne cherche nullement à me grandir en te « rabaissant », mais il se trouve que ce doc sur le cas Lego est réellement truffé d’erreurs du type « héneaurme » et que si cela m’a procuré et me procure encore, chaque fois que j’y repense, de bons moments d’hilarité, je n’y peux franchement rien, sinon t’en remercier, tout en trouvant cela plus que surprenant de la part d’un « ancien » de la cause ! Si, même et surtout avec le recul du temps, tu ne les vois toujours pas, tu as, par contre, véritablement un problème.

[NDLR-Voir le cas « Lego » : « A la recherche du dernier ouvrier… sur la ligne de production… » https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/12/a-la-recherche-du-dernier-ouvrier/ ]

Évidemment, en les adressant à ce groupe « temps critique » dont tu me dis qu’il rejette la loi de la valeur, tu ne risquais donc guère de contradiction…

Je serais simplement tenté d’en conclure que si « temps critique » la rejette, dans ces conditions, c’est qu’il y a de fortes chances qu’ils n’y aient eux-mêmes jamais rien compris, de toutes façons !

Ils ne seraient pas les premiers dans ce cas… Il y a le cas de Pierre Roubaud qui a passé une bonne partie de sa vie à enseigner la théorie marxiste et la loi de la valeur dans l’école politique du PCF, avant d’écrire, pour sa retraite, en quelque sorte, un bouquin pour tenter de démontrer que Marx s’est gouré, à la base, sur cette histoire de valeur-travail.

En fait, en étudiant ses « critiques » on s’aperçoit bien vite qu’il « enseignait » donc un truc qu’il n’avait pas lui-même compris !

Ce qui n’enlève rien à d’autres qualités humaines qu’il a par ailleurs, dans son travail militant, mais pose tout de même assez nettement la question du niveau de formation militante de la gauche française.

Idem pour le camarade Viriato, que j’estime pour ses qualités humaines, mais sur lequel je viens en quelque sorte de me défouler en lui répondant assez vertement, c’est le moins qu’on puisse dire, à force de devoir rétablir des constats évidents, tel l’émergence du secteur tertiaire, qui ressortent du sens commun et qu’il tente de nier, en les retournant à sa manière.

Le refus du réel est désormais la maladie chronique de la gauche française, tout comme il est le mal de la société française en général, mais sans doute de manière encore bien plus aiguë, hélas !

Au point où j’en suis, je risque donc fort de te répondre également dans le même esprit de défoulement…

En espérant que cela me fera, éventuellement, le même effet que ton doc « Lego » !

A ta décharge, relative, le sujet était donc particulièrement bien choisi, et c’est pourquoi, dans un premier temps, j’ai tenté d’en éclaircir les aspects intéressants sans trop charger ta barque, contrairement à ce que tu en penses peut-être… Néanmoins, et toujours de façon relativement « diplomatique » en fait, il me semblait juste, ensuite, d’en souligner les points les plus déficients, sans développer complètement, vu que ce n’était pas le sujet central, qui portait sur le rapport entre robotisation et plus-value-relative. Problème qui reste non résolu, actuellement.

…Et qui, dans ces conditions, le restera longtemps, car il nécessite, à mon avis, un travail de recherche et d’étude en groupe, vu l’ampleur de la tâche, et comme je ne vois pas où cela se trouve, actuellement, je pense donc devoir renoncer à avancer davantage dans cette voie, malheureusement.

D’une manière générale, il me semble évident que la problématique du rapport entre valeur d’usage et valeur d’échange revient au premier plan avec la période actuelle et la perspective de développement de la robotisation.

C’est pourquoi je t’ai adressé cette remarque particulière, car cette problématique n’apparaît pas dans ton article, ni dans tes articles sur le sujet, me semble-t-il.

Il est vrai que je ne les ai pas tous lus, mais à en juger par la réponse que tu me fais aujourd’hui, je vois donc bien que tu n’as toujours pas compris, ni même abordé, cette question.

Elle est directement en lien avec l’accroissement permanent de la dette mondiale, tant publique que privée, et avec le rôle prépondérant qu’ont pris les principales Banques Centrales, précisément sur la base de cet accroissement de la dette.

Les Banques Centrales sont désormais en capacité de contrôler les marchés financiers, tant par les différents moyens de leur politique monétaire (dont les taux directeurs), que par la dette elle-même, donc.

Si tu ne vois pas que ce sont les marchés financiers qui sont désormais dépendants des Banques Centrales, et non l’inverse, tu as donc un autre sérieux problème !

Idem pour les Etats, évidemment…

Et donc réduire les Banques Centrales au « capital financier », c’est juste un autre truc limite risible…

On y reviendra…

Le point éventuellement encore « discutable » de ton mail est ton nouveau topo sur la Chine et l’ « expansion » du « salariat ».

Dans ma réponse à Viriato je cite un article de Gadrey où il y a cette figure :

Pour la Chine, Gadrey situe l’inversion de la courbe en 2014 déjà, en termes de prolétariat industriel.

C’est-à-dire de la classe productive de plus-value au sens le plus direct du terme.

Dans ton mail tu cites des chiffres relatifs au salariat en général, et non au prolétariat industriel.

Sur le problème spécifique chinois, cela peut suffire à clore le débat, mais pour tenter de te faire comprendre la suite, il est nécessaire de comprendre que la tendance évidente est à la tertiairisation à mesure que se développent les forces productives modernes. « Loi de Varga » ou pas, c’est, depuis près d’un demi-siècle déjà, juste un constat d’évidence, sur le terrain.

Ce mouvement est donc déjà amorcé en Chine et il se poursuivra inévitablement à mesure de l’émergence des autres pays aux économies encore relativement arriérées, actuellement.

Et donc tabler sur un accroissement du prolétariat mondial pour construire un projet révolutionnaire à court terme, pourquoi pas, mais ce n’est manifestement pas la configuration actuelle du rapport de forces politique.

Et non seulement il y a tertiairisation, mais il y a nécessairement robotisation qui arrive vite derrière, comme on le voit en Chine. …Et avec, le pouvoir de la dette et des Banques Centrales, qui seront plus que très probablement unifiées avec leur monnaie mondiale « Banques Centrales » avant que ne soit reconstruit un mouvement révolutionnaire prolétarien digne de ce nom.

C’est donc bien en vue de lutter dans ce contexte, que cela nous plaise ou non, qu’il faut déjà commencer à poser les fondations d’un tel mouvement.

Penser, comme Viriato, que les capitalistes vont « freiner » le mouvement de robotisation pour continuer à extorquer la plus-value, c’est nier le principe de la loi du marché qui pousse la concurrence à toujours moderniser davantage.

Bien entendu, les capitalistes « traditionnels » ont lu Marx et savent leur fin, par la robotisation généralisée de la production, comme tu me le signales toi-même avec ton rappel des 20/80 qui date déjà de 1995, soit déjà un quart de siècle!

Il faut donc être particulièrement obtus pour ne pas penser qu’en un tel laps de temps les responsables du système de domination de classe ne se sont pas penchés sur le problème ni mis en quête de solution.

La crise de 2008, et encore plus, celle de 2020, avec en prime la stratégie du confinement, indiquent donc qu’ils l’ont même précisément trouvée, sous la forme du banco-centralisme et de l’endettement généralisé. Une stratégie qui permet de passer, sur le long terme, et à mesure de la robotisation, progressivement ou par « accélérations brusques »(style « covid »), le cas échéant, des monopoles divers de valeurs d’échange au monopole absolu de toutes valeurs d’usage, contrôlé directement par les Banques Centrales.

Dans son évolution à long terme le banco-centralisme financera à la fois la production, donc, et la consommation, sous forme, principalement, de « monnaie hélicoptère » type revenu universel, émanant, directement ou non, des Banques Centrales, donc, également. Arrivé à un tel stade, et fonctionnant complètement en « circuit fermé », le système banco-centraliste contrôlant le monopole des valeurs d’usage stabilise le cycle de la dette et peut fonctionner sans limite de durée évidente, sauf bouleversement politique, « spontanément » très improbable, vu sa capacité de conditionnement déjà actuelle des masses.

Ce que tu sembles ne pas comprendre, comme la plupart de nos pseudos- « marxistes » de la gauche française, du reste, c’est que la lutte des classes est avant tout une lutte pour la domination d’une classe ou d’une autre, précisément, c’est à dire pour le pouvoir, tout simplement, sur l’ensemble de la société, et non pas d’abord spécialement pour un « profit » qui n’en est qu’un moyen (…ou une conséquence!) éventuel, mais ni absolument nécessaire ni suffisant. Aujourd’hui, ce n’est plus essentiellement l’argent qui achète le pouvoir, mais la dette : le pouvoir s’achète à crédit, auprès des Banques Centrales, qui ne cherchent même pas à le « rentabiliser » mais simplement à en conserver la source, qui n’est que leur pouvoir de « battre monnaie » …de singe !

Le contrôle de l’appareil productif, pour tenir les masses prolétariennes et populaires dans la dépendance, par contre, est évidemment essentiel, et cela tout à fait indépendamment du fait qu’il s’en dégage ou non une plus-value, également. C’est pourquoi les Banques Centrales n’hésitent pas à alourdir la dette globale de l’économie mondiale, qu’elles contrôlent par ce biais, et donc, les moyens de production avec…

Il est évident qu’à l’époque de Marx le rapport de force semblait inévitablement devoir tourner en quelques décennies, tout au plus, en faveur du prolétariat et c’est manifestement pourquoi il n’a pas cru bon ni utile de distinguer, dans chacune de ses proclamations sur le sujet, le pouvoir de domination de classe de sa nature économique capitaliste contemporaine.

Et on peut donc collectionner les « citations qui vont bien » en apparence, pour justifier telle ou telle thèse généralement assez basse de plafond, pour rester poli, mais comme le dit le Pr. Raoult : « Nous avons le droit d’être intelligents »…

Bon, c’est sûr, à lire l’essentiel de la prose « marxiste » à la française, toutes sectes pseudos-« marxistes » confondues, on sent bien que si c’est éventuellement un droit, ce n’est manifestement pas une obligation…

Le Pr. Raoult n’est certes pas marxiste, mais s’il parvenait à inoculer son « droit à l’intelligence » au sein du peuple de gauche, en France et ailleurs, tant qu’à faire, sa contribution à l’histoire de l’humanité en serait encore infiniment démultipliée !

En espérant, qui sait, que tu profites de ce beau W-E pour entamer la thérapie.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

