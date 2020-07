Covid, Crise, Banco-centralisme, Robotisation, Une Conclusion?

Une mise à jour du débat sur l’évolution banco-centraliste renforcée du système, suite à la crise du Covid…

Conclusion ?

(En réponse au camarade Viriato)

Bonjour, camarade!

Que Gadrey ait décidé de « corriger » les graphes en fonction de critères qui lui paraissaient honnêtement nécessaires ou simplement en vue d’illustrer au mieux son propos, et que, de ton côté, tu ais décidé de les lire quasiment à l’envers, cela ne change rien au fond de l’affaire : le fait est qu’à l’industrialisation succède la tertiarisation de la société, même si cette évolution se fait de manière décalée dans le temps entre les pays et les régions du monde.

A la tertiarisation succède déjà, aujourd’hui, la robotisation, qui gagne à la fois sur les deux secteurs, (…et même les trois, en comptant l’agricole !), après avoir concerné principalement l’industrie.

Même s’il y a quelques freins et reculs ici ou là, le mouvement est inexorable, et il n’a pour seule limite réelle que celle des ressources naturelles.

Il faut vraiment être extrêmement borné pour ne pas le voir…

Ceux qui nous gouvernent vraiment ne sont donc pas idiots à ce point, et s’il font la promotion de l’ « écologie », ce n’est pas par bonté d’âme pour l’avenir de l’humanité, mais simplement en vue de réduire, à terme, la consommation « populaire » au minimum, sinon la population elle-même, afin de conserver leurs privilèges de classe dominante et de profiter à leur aise de tous les bienfaits du progrès technologique.

En Mars dernier, en plein basculement du système, que les pseudos-« marxistes », dont tu es, « trotskyste » ou non, peu importe, ne veulent absolument pas voir, la BCE a émis une « recommandation officielle » concernant le gel des dividendes, qui a été très bien suivie, malgré son côté formellement « non-impératif ». Elle est sur le point de renouveler l’opération, semble-t-il, et avec la même perspective de réussite :

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/les-banques-suspendues-a-la-decision-de-la-bce-sur-le-gel-des-dividendes-1225600

C’est là la vraie marque du pouvoir, que tu ne veux pas voir non plus : un pouvoir qui n’a même besoin ni de flics ni d’armée pour soumettre ses redevables… !

Après la tertiarisation arrivera donc la « désalarisation » (…déjà En Marche, même, en fait!) de la plus grande partie du prolétariat et des classes populaires et leur mise sous tutelle d’une forme ou l’autre d’ « hélicopter money » (« revenu universel ») par les Banques Centrales, qui, d’ici là, se seront définitivement unifiées et auront pris concrètement le contrôle direct des monopoles, établissant le monopole absolu des valeurs d’usage, alors qu’aujourd’hui elles n’ont encore qu’un contrôle indirect sur les monopoles, via le contrôle, néanmoins déjà direct, qu’elles exercent sur les marchés financiers, via leurs politiques monétaires, QE et autres du même genre.

A priori on serait donc tentés de dire que Marx s’est gravement gouré en ne voyant pas le coup venir…

Or c’est précisément là une lecture parfaitement dogmatique des textes du vieux barbu, car en réalité, et dès ses Grundrisse de 1857 il expose donc toutes les conséquences de la loi de la valeur et de l’évolution de ses formes avec celles des forces productives, et y compris, donc, sous l’effet de l’automatisation.

Simplement, il escomptait assez naturellement, vu le rapport de forces en son temps, que le prolétariat prenne le pouvoir bien avant que n’advienne le stade actuel de développement des forces productives et il n’a donc pas insisté outre mesure sur les conséquences de l’automatisation pour l’avenir lointain d’un capitalisme qui aurait survécu à ce stade…

Néanmoins elles sont suffisamment ébauchées dans le texte pour que ne soyons pas sans arme théorique dans cette situation.



Il suffit de regarder la réalité sans se voiler la face et de faire les rapprochements utiles et nécessaires avec le texte, et d’en développer simplement et logiquement les conséquences qui en découlent de manière évidente.



Bien à toi,

Et amicalement, malgré notre différent,

Luniterre

Le débat complet, et la suite, au delà de cette conclusion provisoire:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/20/mise-au-point-sur-le-principe-economique-du-banco-centralisme-mondial/

