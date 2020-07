Rationalité ou obscurantisme, il faut choisir!

Avertissement aux lecteurs :

En raison de l’hystérie collective autour du « covid-19 » TML tient à préciser les points suivants :

Les pouvoirs formellement en place entretiennent la peur et l’hystérie en surévaluant l’impact réel du virus, d’une part, et en faisant obstacle, d’autre part, aux processus normalement rationnels de prévention et de soins, et principalement, depuis le début de la crise sanitaire en s’opposant à la mise en œuvre des protocoles appropriés tel qu’expérimentés avec succès sur le terrain par l’IHU-Méditerranée à Marseille.

Compte tenu de la décrédibilisation de la science « officielle » induite par cette stratégie des pouvoirs, et notamment en France, un nombre important de « théories parallèles » sur la nature de ce virus et les thérapies à mettre en œuvre se sont mises à circuler de tous côtés, en se donnant à bon compte des « airs de science », alors que nombre d’entre elles, sinon la plupart, ne sont que les élucubrations diverses d’illuminés de tous poils et de toutes sectes et de pseudos «courants alternatifs ».

Dès le début de la crise, en essayant de comprendre la rationalité de la démarche de recherche et de soins de l’IHU-Méditerranée et de la suivre tant qu’elle s’est développée et dure encore, TML y a apporté modestement son soutien comme un relais de communication parmi tant d’autres.

Pour autant, TML refuse absolument d’être associé aux diverses courants « parallèles » qui tentent d’utiliser le créneau de décrédibilisation d’une grande partie de la science « officielle » pour prétendre acquérir une crédibilité « par défaut » et tentent donc de « valider » les « théories » les plus farfelues et anti-scientifiques, ce qui contribue, par contre-coup, à donner des armes au système pour étouffer les rares voix de la Raison, dont celles des Pr. Raoult, Perronne et de la fraction du corps médical qui les a soutenu et les soutient encore.

Exemple parmi d’autres de ce genre d’aberrations, quelques extraits d’un article dont la source française est :

https://monde.taibaweb.com/index.php/2020/07/20/dans-lantre-du-mysterieux-virus-remise-en-question-totale/

Article malheureusement relayé par certains camarades se réclamant du ML, et donc, supposément, de la rationalité scientifique, alors que l’on y trouve notamment ceci :

__Le virus aurait tout d’abord une fonction biologique essentiellement positive… !

« Et si l’organisme produisait des virus pour réagir à sa propre toxicité ? Et si la propagation et la réplication apparentes de virus, résultaient du fait que le corps en crée beaucoup pour se nettoyer ? »

« les virus sont créés par l’organisme pour se nettoyer quand les bactéries ne peuvent pas décomposer tous les déchets »

« semblables à du solvant ou du savon, les virus sont créés par les cellules pour aider à dissoudre et éliminer les toxines (le solvant transforme les déchets en soluté, en solution liquide facile à éliminer) »

__Le « coronavirus » SARS-CoV-2 ne serait qu’une lubie « épouvantail » hypothétique, affirmation appuyée, de plus, sur un mensonge grossier :

« Où trouve-t-on la photo du coronavirus ?

Dans un monde où tout – littéralement tout – est photographié et enregistré sur vidéo, pourquoi n’y a-t-il pas de vraies images du virus, du véritable coronavirus censé être à l’origine du souk ambiant ? Il ne doit pas être très difficile de se procurer un microscope électronique et de le photographier. Pourquoi a-t-on seulement des images de synthèse (générées par ordinateur) ? [Les plus fréquentes photos montrent des ouvrages de laine tricotés au crochet par la grand-mère de célèbres virologues, NdT] »

SOURCE PHOTOS :

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/voici-les-photos-inedites-du-coronavirus-l-origine-de-l-epidemie-de-covid-19-6753998

__La « contagion » ne se ferait que par auto-persuasion du sujet !

« Si les virus ne voyagent pas entre les organismes, que se passe-t-il quand quelqu’un « attrape » la grippe ?

C’est la question clé. Si les virus ne sont pas du tout ce qu’on raconte, comment expliquer ce qui ressemble à la contagion virale ou à l’infection virale ? N’est-ce pas réel ? Eh bien, il est certain que nombre de gens tombent malades après avoir côtoyé un malade, mais la vraie question est comment cela se fait-il.

Une réponse possible serait que le terrain du receveur était dégradé au point de s’infecter, que ce soit parce qu’il s’inquiétait ou avait peur de tomber malade (la peur affaiblit le système immunitaire) ; il a pensé qu’il allait tomber malade (et cette pensée a eu la force de se concrétiser inconsciemment) ou il a développé une sorte d’élan émotionnel accordant sa fréquence sur celle de la personne malade. »

Etc…

En fait de science, ce que l’on a ici, c’est une porte ouverte au retour de l’obscurantisme, par laquelle le système a toute latitude de faire rentrer ses propres fantasmes manipulateurs dans la tête et dans l’inconscient collectif des masses prolétariennes et populaires.

Le but d’un blog ML comme TML ce n’est pas de prétendre tout savoir et mieux que les autres, mais à tout le moins, de raison garder dans sa démarche d’analyse, et, toujours, de s’appuyer sur la réalité des faits, sans préjugés idéologiques d’aucune sorte.

Les fondamentaux du ML ont été forgés, comme outils de lutte de classe, au contact de la réalité brutale de l’époque de leur naissance et ils n’ont de sens qu’en continuant de vivre au contact du réel, qui leur donne leur tranchant et continue de les affûter en fonction des besoins de la lutte !

Luniterre

