Mise au point sur le principe économique du banco-centralisme mondial

Mise au point

Ce que révèle la dernière tentative d’échange du camarade Gérard Bad, qui, tout comme M. Robert Bibeau, est un ancien militant ML, et donc supposé avoir une formation marxiste de base, c’est bien, malheureusement, le niveau réel de ce qui reste de la « gauche » française, même prétendument « extrême ».

Son questionnement sur l’évolution des forces productives modernes est néanmoins évidemment important et devrait interpeller tous ceux qui cherchent réellement à comprendre la situation actuelle.

Or ce n’est pas le cas, et hors ce débat sur TML, aucun groupement ni individu blogueur ML ne s’est penché sur cette question, sauf le camarade Recocom.

Pour autant, ce n’est pas encore suffisant pour avancer, car il faut en tirer les conséquences politiques qui en découlent et qui imposent logiquement une stratégie adaptée, même dans notre modeste travail quotidien d’agit-prop direct dans notre entourage personnel, et à plus forte raison, dans notre travail de communication éventuel.

En tentant de chercher une réponse rationnelle sur l’origine du bénéfice exponentiel de l’entreprise Lego en regard de la composition organique hyper élevée, voire extrême, de son capital, comme l’évoque, dès 1995, le cas d’une unité de production où ne subsiste qu’un seul ouvrier, le camarade Gérard Bad en arrive à imputer le « rendement » exceptionnel de Lego directement au capital fixe de cette entreprise, et en prêtant cette « analyse » aux fondamentaux de Marx sur la question!!!

D’une manière générale, ce camarade, qui a plus d’un demi-siècle de culture marxiste derrière lui, en arrive, même avec des efforts qui semblent sincères, à oublier les toutes premières bases sur la relation entre valeur d’usage et valeur d’échange, et va confondant amortissement, bénéfice, et plus-value!!!

Même si son approche est ici « perturbée » par le constat d’une situation apparemment paradoxale, et qui l’est réellement, par bien des aspects, on ne peut que constater que ce type de confusionnisme se retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans toutes les formes actuelles d’expression de la pensée « marxiste » ou même, prétendument « marxiste-léniniste » !

La période décrite par Marx, où la baisse tendancielle du taux de profit, combinée à l’augmentation de la productivité du travail, est à la fois compensée par l’augmentation de la plus-value relative et surtout, par l’augmentation des effectifs de la classe ouvrière, cette période est donc clairement révolue avec le déclin numérique de la classe ouvrière depuis le milieu des années 70.

Si ce déclin a pu être momentanément compensé, à l’échelle mondiale, par le développement d’industries à faibles composition organique dans les nations émergentes, principalement sous l’influence du capital financier impérialiste, ce regain est déjà progressivement en train de s’estomper avec la modernisation de ces industries « délocalisées » et l’élévation de leur composition organique. Toutes les études et projections montrent logiquement que ce mouvement de restructuration générale des strates sociales est irréversible à l’échelle de la planète, même si inégalement réparti, à la fois dans le temps et géoéconomiquement.

Les deux tendances, augmentation de la productivité du travail et réduction des effectifs de la classe ouvrière, ont la même limite absolue, qui est précisément illustrée par le paradoxe du dernier ouvrier sur la ligne de production.

C’est donc aussi la limite de la robotisation totale, déjà en œuvre sur certaines lignes de production.

La mise en place d’usines entièrement robotisées est déjà en cours, même en Chine, et même si des mouvements de recul partiels, comme Adidas, sont encore possibles à cause du différentiel de « délocalisation », il est particulièrement stupide de nier, comme le fait encore le camarade Viriato, que cela soit la tendance générale et irréversible.

Si la limite d’effectif « zéro » est, à terme, une évidence incontournable, même si encore relativement éloignée, la réalité de la limite de l’extension « maximum » de la plus-value relative au dernier ouvrier sur la ligne de production pose par contre un problème bien concret pour comprendre l’évolution actuelle du système.

En entraînant inévitablement une réduction drastique des effectifs du travail vivant, la robotisation n’entraîne pas pour autant une réduction des profits, voire même, bien au contraire, ce qui explique aussi la progression logique de cette tendance.

Le paradoxe du dernier ouvrier sur la ligne de production, que ce soit dans cette unité Lego de 1995 ou ailleurs, est donc bien là pour illustrer la validité de l’interrogation du camarade Gérard Bad, même si aussi maladroitement formulée que possible!!! Au moins, il a eu le mérite de poser la question que personne ne veut même voir simplement posée…

Comment l’extension de la plus-value relative pourrait-elle être quasi exponentielle jusqu’à la limite du dernier ouvrier sur la ligne de production, alors que le profit ne disparaît pas avec lui, voire même, augmente encore ?

L’évidence nous invite donc à constater simplement que le profit, à partir d’un certain degré de robotisation, a cessé de provenir essentiellement de la plus-value relative, et certainement depuis assez longtemps avant que l’on en arrive à cette situation paradoxale du dernier ouvrier sur la ligne de production.

Il y a donc bien quelque part, dans le temps, en amont dans cette évolution des forces productives modernes, un moment où le ratio C/V n’est plus corrélé à une augmentation de la plus-value relative, mais bien au contraire à l’amorce d’une réduction, jusqu’au point « zéro » de la robotisation totale.

Il faut donc simplement constater et conclure que le profit, qui semble apparemment encore réalisable, à partir d’un point de l’évolution du rapport C/V encore indéterminé, ne provient plus essentiellement de la valeur créée par le travail vivant des humains restants sur la ligne de production.

A partir de ce point, la plus-value relative ne disparaît évidemment pas brusquement mais suit donc une pente descendante radicale et inévitable, en masse totale relative, sinon individuellement, jusqu’au point zéro, pente dont les facteurs et les coefficients restent également indéterminés, pour l’instant.

Quant à la base de validation de la part de profit encore maintenue dans les comptes de l’entreprise, et qui provient, logiquement et à première vue, du prix de marché établi à la vente aux circuits commerciaux, il reste donc également à en établir la nature réelle, quelle qu’elle soit.

Le premier constat, tout aussi incontournable que les précédents, c’est que la réalisation du profit par la vente au détail, en dernière analyse, se fait donc essentiellement en « absorbant » une partie de la valeur-travail provenant de la clientèle, en très grande majorité de simples travailleurs salariés.

Une valeur-travail encore actuellement produite ailleurs et qui est donc « absorbée » essentiellement par le capital fixe de l’entreprise robotisée. Cette valeur-travail est donc pour l’essentiel transformée en amortissement du capital fixe, et de même, tout aussi inévitablement, la partie « bénéfice » qui est éventuellement réinvestie dans cette industrie robotisée se trouve donc transformée essentiellement et directement, en capital fixe. La partie éventuellement distribuée comme dividendes ne provient donc pas non plus essentiellement de la valeur créée par l’entreprise robotisée, mais de la valeur produite dans d’autres secteurs de l’économie, non encore robotisés, ou à un degré considérablement moindre. On pourrait presque tenter la métaphore, pour une telle entreprise, de « trou noir » en termes de création de valeur, au sens où elle en « absorbe », et en fin de compte, en détruit, probablement, beaucoup plus qu’elle n’en crée, en termes de bilan social réel.

A rappeler au passage, et comme on l’a déjà vu au cours du débat, qu’il en va évidemment de même pour les intérêts des crédits de financement d’une telle entreprise, qui participent donc, même si tout aussi paradoxalement, à ce mouvement d’ « absorption », et en fait, de destruction de la valeur-travail par le capital fixe de l’entreprise robotisée.

Sans que l’on puisse encore en préciser exactement tous les paramètres, le mouvement général de développement des forces productives modernes semble donc nettement indiquer une décorrélation entre profit et plus-value relative réellement encore issue de l’activité productive.

Considérant donc que le taux de profit réalisé, et donc en fait, principalement hors plus-value relative, reste malgré tout très élevé dans un contexte de crise, et surtout, d’endettement massif et toujours globalement croissant de l’économie mondiale, il y a donc lieu de s’interroger sur la réalité incontournable de cette concomitance des deux phénomènes, dette mondiale et profits élevés maintenus, et sur le lien de causalité possible entre ces deux aspects de la situation, même s’il n’est pas directement apparent.

Le constat n’en est pas moins que, depuis 2008 déjà, l’ensemble du système ne survit que par la dette constamment entretenue et renouvelée, de manière concertée, par les principales Banques Centrales de la planète.

Si l’on considère que le mouvement général de développement des forces productives les plus modernes n’est pas un mouvement globalement créateur de valeur, comme on vient de le voir, mais au contraire, globalement, un mouvement principalement destructeur de valeur, par opposition au mouvement « classique » d’extension de la valeur d’échange permettant la réalisation de la plus-value relative, il y a donc bien lieu de considérer que ce mouvement d’endettement global et croissant de l’économie mondiale n’est pas du tout un phénomène conjoncturel mais bien un phénomène systémique et même structurellement lié au développement de ces forces productives modernes.

Le mouvement d’endettement croissant se poursuivra donc tant que l’économie mondiale restera sous la contrainte du maintient d’un taux de profit supérieur à la réalisation de la plus-value relative résiduelle, décroissante, et tendant, de toute façon, vers zéro…

D’ores et déjà, actuellement, l’entretien et le renouvellement de la dette est la condition sine qua non du maintient de la domination de classe de la bourgeoisie. Dans la mesure où le maintient d’un profit arbitrairement élevé est à terme impossible sans le financement permanent de la dette par les Banques Centrales, l’essentiel du pouvoir ne repose déjà plus sur la détention massive du capital fixe, mais sur la capacité des principales Banques Centrales à gérer la dette. Il est donc d’ores et déjà entre leurs mains.

L’hégémonie du capital fixe sur la production robotisée ne sera donc pas la consécration du pouvoir de ses détenteurs, mais au contraire la consécration de sa fin. Elle ne sonnera pas pour autant la fin du système de domination de classe de la bourgeoisie, mais au contraire la consécration du pouvoir absolu des Banques Centrales par leur capacité à stabiliser le cycle de la dette en prenant le contrôle absolu du monopole de toutes valeurs d’usages.

Bien entendu il ne s’agit pas là d’une prospective absolument irréfutable, mais d’une tendance actuellement déjà prépondérante. Une « alternative » tout aussi réactionnaire existe déjà à l’état embryonnaire sous la forme des crypto-monnaies actuelles ou en projets, contrôlées directement ou non par les monopoles financiers encore actuels. Mais que les monopoles actuels prennent eux-même le contrôle des Banques Centrales ne changerait rien à l’état final de cette évolution actuelle du système. Le résultat sera toujours le monopole des valeurs d’usage, uniquement possible, comme système de domination de classe, que sous le pouvoir d’une caste bourgeoise de gestionnaires du cycle de la dette dont ce monopole a nécessairement et structurellement besoin dans ce rapport social de domination.

L’alternative démocratique prolétarienne et populaire n’existe que par la prise de contrôle du crédit à l’échelle d’un bassin économique suffisamment important pour le développement endogène d’une économie de transition socialiste prolétarienne. A priori, c’est à l’échelle des nations encore formellement existantes qu’une telle alternative démocratique a une chance réelle de se constituer et de résister. Le principe économique essentiel en étant, au stade actuel de développement des forces productives, de rendre à la production de valeurs d’usage sa fonction première et basique de réponse aux besoins sociaux. Et dans cette alternative, de le faire équitablement et démocratiquement en établissant la correspondance la plus appropriée entre les forces productives et les besoins sociaux recensés collectivement, en commençant par les plus urgents, notamment sur le plan sanitaire.

Comme nous le rappelle le camarade Recocom, à propos de la prospective esquissée dès 1857 par Marx dans ses Grundrisse:

« Pour Marx, la robotisation et l’automatisation apporteront, sous le socialisme,une libération supplémentaire des travailleurs en particulier pour les travaux pénibles. Cela ne supprimera pas complètement le travail, mais donnera au travail un contenu plus technique, intellectuel, scientifique, artistique. Tous les travailleurs deviendront des personnes cultivées et à la pointe des innovations scientifiques pour le bien de l’être humain et dans le respect des équilibres écologiques (Les agrovilles permacoles de taille moyenne par exemple). Ils permettront à tous de travailler moins et donc d’avoir plus de temps à consacrer à la vie de famille, à la culture, l’art et l’éducation, au sport, à la vie sociale et politique, etc.

A l’inverse, sous le capitalisme, cela va jeter un nombre exponentiel de travailleurs au chômage, les obligeant à vivre misérablement des «aides» sociales, et d’un «revenu universel» permettant tout juste de survivre. Cela plongera les grandes masses dans une pauvreté sans nom tant sur le plan matériel qu’intellectuel, culturel et social. »

Il faut donc enfin réellement savoir ce que l’on veut, et si l’on veut réellement en finir avec le capitalisme et son avatar banco-centraliste monstrueux déjà en place depuis 2008, il faut donc regarder la réalité en face, telle qu’elle est vraiment, et adapter notre stratégie de résistance et de contre-offensive de manière réaliste, en se débarrassant des préjugés idéologiques hérités des échecs du siècle passé, dont il reste à tirer réellement les leçons, de plus, mais c’est, précisément, déjà une autre histoire…!

Luniterre

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/12/a-la-recherche-du-dernier-ouvrier/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/08/role-des-banques-centrales-une-reprise-du-debat/

http://ekladata.com/i5Yq7sKf4rWxRIUmDLRlfhrH3Fg/ARTICLE-RECOCOM-SUR-LES-GRUNDRISSE-TRADUCTION-TML-EXTRAIT.pdf

*******************

*******

Voir aussi l’essai de synthèse :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

.

.

.

Cliquer pour accéder à classe_ouvriere_analyse_bilan_sociologique.pdf

Cliquer pour accéder à le-monde-ouvrier.pdf

Une réponse du camarade Vincent Gouysse :

Le niveau réel des camarades est bas, surtout en économie. Sinon, il aurait fallu insister sur ceci :

LEGO est un exemple biaisé, non représentatif de la corrélation « normale » entre la hausse de la composition organique accompagnant la mécanisation/robotisation et la baisse du taux de profit. Le travail mort est infiniment supérieur au travail vivant chez Lego tout en permettant un taux de profit monstrueux à cause de la situation de monopole combinée à l’utilisation de matières premières à bas coût. Cette situation de monopole est conférée par l’effet mode et l’utilisation de licences en vogue (appartenant notamment au monde du cinéma). La plus-value n’est pas crée mais accaparée sur le travail vivant des esclaves salariés qui achètent à un coût très supérieur au coût de production réel (même en comptant les salaires confortables des concepteurs occidentaux). Lego ne produit en réalité que peu de plus-value mais profite grassement de son repartage…

Regardez les « legos » chinois, ils sont au moins 5 fois moins chers… Les chaînes de production chinoises des entreprises concurrentes sont aussi robotisées, mais pas de coût de licence ou de confortable situation de monopole !

Petits exemples :

aliexpress.com/item/4000550448254.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c1a601eiknofK&s=p&ad_pvid=202007171412565723372179897750004969333_8&algo_pvid=fb1aabd8-45c7-4e1c-8729-6957f0d157b8&algo_expid=fb1aabd8-45c7-4e1c-8729-6957f0d157b8-7&btsid=0ab6fb8815950203768543534e137e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

US $12.4 35% de réduction|715 pièces ville poste de Police voiture blocs de construction pour la ville SWAT équipe camion maison blocs Technic bricolage jouet pour garçons enfants | AliExpress

US $12.4 35% de réduction|715 pièces ville poste de Police voiture blocs…

Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com

Même les produits Star Wars sont (admirablement) copiés à bas coût : US $65.12 56% de réduction|Nouveau compatible 05046 Star Wars Lepining série Tantive Iv rebelle blocus coureur blocs de construction 75244 briques jouets pour enfants | AliExpress

US $65.12 56% de réduction|Nouveau compatible 05046 Star Wars Lepining s…

Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com

Lego aura bientôt des soucis à se faire sous le coup de l’appauvrissement de la « classe moyenne » occidentale et de la vive concurrence des produits chinois sur les autres marchés…

V.G.

Réponse TML >>>

Bonsoir,

Très bonne observation, camarade Vincent, tu sembles effectivement avoir en partie compris le principe d’ « absorption » (« accaparement ») du travail vivant (…mais donc pas de la plus-value, au départ!), et qui est effectivement transformé en profit (…mais fausse « plus-value » donc!) par des entreprises robotisées comme Lego.

Les sujet de fond, néanmoins, ce n’est pas la problématique spécifique de Lego (qui n’est que le point de départ du débat!) …ni/ou de sa concurrence, et c’est pourquoi je ne pense pas qu’il soit essentiel ni même important d’« insister » sur le détail de cette concurrence.

Le sujet de fond, camarade, c’est le sens de l’évolution générale du système, notre manière de l’analyser sur le moyen et le long terme, en partant essentiellement de son évolution depuis 2008, et donc d’en déduire une nouvelle stratégie de résistance et de contre-offensive adaptée.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

Une réponse du camarade Vincent Gouysse :

Camarade,

Tu as raison de parler de la nécessité de comprendre l’évolution générale à long terme.

Pour moi celle-ci est essentiellement caractérisée par :

– la délocalisation massive des industries (d’abord à basse composition organique puis de plus en plus technologiques) des pays impérialistes occidentaux vers les pays ateliers (souvent dépendants, semi-coloniaux) dès les années 1970.

– l’émergence de l’impérialisme chinois comme facteur de destruction majeur de leur division internationale du travail basée sur la propriété intellectuelle et quelques niches industrielles à très haute composition organique en Capital qui ont assuré plusieurs décennies durant la conversion de notre prolétariat en un prolétariat massivement embourgeoisé. L’explosion de la dette publique et les tripotages des banques centrales sont un symptôme de cette base matérielle de plus en plus fragile, précaire… C’est cela qu’a démontré la crise de 2008.

Et c’est pour cela que les tensions se cristallisent aujourd’hui autour de la high tech chinoise qui en rattrapant sa rivale US, menace de faire s’effondrer ce « bel édifice »…

Tel est le point de départ de notre situation actuelle

Mes salutations communistes

V.G.

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade!

Tes observations générales sont assez justes, mais il faut comprendre et analyser les contradictions du système qui sont à plusieurs niveaux, en fait, et plutôt « parallèles » donc, que linéaires dans leurs interactions et causalités.

La guerre commerciale USA-Chine pour l’industrie high-tech se déroule au niveau des monopoles financiers impérialistes « traditionnels » pour les USA et « nouveaux », pour la Chine, mais ce n’est déjà plus le niveau d’affrontement primordial pour l’ensemble du système.

En effet, ce que les responsables des Banques Centrales ont compris, c’est que plus la composition organique du capital s’élève, et donc principalement dans le high-tech, et moins il y a de valeur réelle de produite, et surtout en comparaison de la masse de capital fixe investie, précisément et logiquement.

Et donc l’endettement du système va nécessairement croissant, et pas seulement l’endettement publique, mais d’abord et avant tout l’endettement privé industriel.

Le dette publique est relativement contenue, en Chine, mais la dette privée est largement supérieure à la moyenne des autres pays. (Le total fait 445% du PIB chinois (avant covid), contre 320% à l’échelle mondiale.

Que ce soit en Chine (depuis 2015), ou en Occident (depuis 2008), ce sont donc les Banques Centrales qui tiennent les marchés financiers debout et donc les monopoles financiers à leur merci, par ce biais, déjà. A mesure que la composition organique s’élève dans les monopoles high-tech elles ne peuvent donc qu’en prendre inévitablement le contrôle par le biais de la dette également.

Ce ne sont donc pas des « tripatouillages » de leur part, mais bien une stratégie globale consciente de domination de classe.

C’est une évolution structurelle profonde dans l’économie mondiale.

Une grosse étape à venir sera très probablement l’instauration d’une monnaie de réserve internationale « banques centrales » qui ne sera ni le yuan ni le dollar, mais certainement une monnaie « virtuelle » par contre !

En un sens, et même déjà dénommée telle, du reste, il existe de fait une « monnaie banques centrales » même si elle n’a pas de signe qui lui soit propre…( Principalement dollars et euros, actuellement).

…Et si ses fonctions sont pour l’instant relativement limitées.

Le capital financier et monopoliste chinois continue de se renforcer face à son rival US, mais avec la rapidité d’élévation de la composition organique du capital le règne des Banques Centrales avance encore plus vite et la « victoire » du capital industriel et financier monopoliste chinois est donc en même temps, et inévitablement, son chant du cygne.

Avec l’endettement, les marchés financiers, qu’ils soient chinois ou occidentaux, ne peuvent plus se permettre de jouer très longtemps à la baisse et les Banques Centrales ont désormais prouvé, et depuis 2008 déjà, non seulement qu’elles ont les moyens de les contrôler, mais surtout, de les tenir dans leur dépendance.

La machine à banco-centraliser à l’échelle planétaire est donc irrémédiablement en marche, et seule l’intervention politique du prolétariat et des classes populaires peut encore donner un autre cours au sens de l’histoire, à condition de comprendre cette évolution et de viser au cœur ce qui est, d’ores et déjà, le centre vital du système et la véritable base de son pouvoir de domination de classe.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

.

.

.

Un autre post en réponse

proposé tel quel, par voie de mail,

par le camarade Viriato :

« https://fr.statista.com/statistiques/603728/effectifs-totaux-psa-peugeot-citroen-monde/

l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, est en … Revendiquant plus de 450 000 employés dans le monde,

Le japonais Toyota, champion incontesté du secteur de l’automobile depuis …(2015) son objectif annuel en écoulant 10,23 millions d’automobiles (+3%), grâce à … sur 330.000 employés et une cinquantaine d’usines dans le monde

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=nombre+de+salari%C3%A9s+de+Fiat-Chrisler+dans+le+monde&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Ford en chiffres c’est : – 164 000 salariés à travers 200 pays.4 mars 2019

Le nombre d’emplois directs (2,5 millions) et indirects (921’000) de l’industrie automobile en Europe au total à 3,4 millions en 2016, selon la dernière statistique de l’Association des constructeurs automobiles européens. Ces dernières années, il n’a cessé de progresser. Et c’est en Allemagne que le nombre d’emplois directs est le plus élevé (857’000) puis en France (216’000) et en Pologne (187’000).

Le Royaume-Uni a produit 11,59 millions de voitures l’an dernier, dont près de 80% ont été exportées, en majorité vers l’Europe. Le secteur représente plus de 800’000 emplois

Et je laisse de coté les deux plus gros producteurs de voitures, les Us et la Chine car je n’ai pas trouvé les stats mais cela doit être supérieur à l’Europe et le Japon.

Et j’ai pris les stats des travailleurs réllement employés dans l’industrie qui occupe une proportino de robots plus importants que dans d’autres branches de l’industrie comme le bâtiment, et les dits « services ».

Tous les mots qur tu peux aligner ne changent rien aux faits.

Il y a encore des centaines des millions d’ouvriers au monde et cela nerisuqe pas de changer s’aussitôt car cela signifierait la fin du capitalisme.

Ce que tu attribues au capitalisme ce sont les conditions économiques du communisme sous le contrôle d’une haut bureaucratie, c’est à dire ce que d’autres (schetmann surtout on décrit comme un collectivisme bureaucratique.

Aujourd’hui, cette tendance à la robotisation est contré par la baise du taux de profit induite par l’augmentation du cpaital fixe ce qui fait que la robotisation est freinée par les capitalistes eux-mêmes.

Tu ne publieras pas cette réponse dans ton blog, come tu n’as pas publié mes autres réponses. Je comprends parfaitement pourquoi, alors c’est ma dernière réponse sur la question. »

V.

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade !

Comme à ton habitude, au lieu de chercher à comprendre comment le monde actuel évolue, tu cherches uniquement à te raccrocher aux moindres signes rassurants pour toi selon lesquels il ne changerait donc pas, malgré la crise, dont les raisons seraient donc en fait inexplicables, sauf comme répétition de celles du passé…

Rappelons que selon tes posts précédents, ce qui ne s’est pas produit dans l’histoire précédente ne peut pas se produire dans l’actuelle… C’est là ta façon de te prétendre « marxiste » et d’ « analyser » la « réalité », quasi immuable, donc, du monde actuel !

Commençons néanmoins par le commencement : ton superbe graphe des effectifs du groupe PSA sur 2013-2018 !

Entre 2017 et 2018 il y a donc eu, selon ta « lecture » de ce graphe, près de 40 000 emplois créés dans ce groupe PSA, après donc cinq ans de chute… Quel rebond fabuleux !

Effectivement, en France, il y a eu un petit regain d’activité industrielle dont PSA a évidemment profité, mais est-il suffisant pour expliquer un bond de +40 000 dans les effectifs, même à l’échelle internationale ???

https://www.usinenouvelle.com/editorial/infographie-en-2017-les-emplois-dans-l-industrie-ont-progresse-une-premiere-depuis-2000.N715869

Et surtout dans un contexte général d’emploi industriel en chute chronique, quoi que tu en penses, même dans ce bastion de l’industrie automobile qu’est l’Allemagne…

…Ce qui ne l’a pas empêché de connaître également un sursaut en 2014, par exemple :

Ne faut-il donc pas plutôt réfléchir à ce qui peut être la cause particulière de cet apparent « rebond spectaculaire » chez PSA ??? …Ou bien est-ce définitivement au dessus de tes capacités neuronales lourdement encombrées de préjugés gaucho-trotskysants ???

En 2018, le groupe PSA, précisément dans une période relativement faste, venait donc d’acquérir le Groupe Opel-Vauxhall, racheté à Général Motors…

Le Groupe PSA a donc bien fait un « grand bond en avant », en partie grâce aux capitaux chinois, du reste, mais qui était surtout un « bon d’achat », en fait… ! …Et qui, en matière d’effectifs, n’a pas tardé à se transformer en « bon de sortie » pour une bonne partie de ces 40 000 « nouveaux venus » dans la maison Peugeot !

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/psa-poursuit-la-saignee-de-ses-effectifs-chez-opel-837138.html

Je cite :

« Ce plan concerne surtout les effectifs en Allemagne. Il n’empêche qu’en tout et pour tout, Opel aura détruit pratiquement 10.000 postes depuis son rachat par PSA en 2018… Soit près d’un quart de ses effectifs. Au moment de son rachat, Opel comptait alors environ 40.000 salariés. »

Point barre.

Mais réjouis toi quand même: cette année le groupe PSA fusionne carrément avec le Groupe Fiat-Chrysler… Il va donc, dans les mois qui viennent, et encore en pleine « crise post-covid », doubler ses effectifs! Waouhhh!!! Le nirvana…!

C’est tout nouveau, et ça sort concrètement de l’œuf, sur le terrain, début 21, en principe:



https://www.lefigaro.fr/societes/le-groupe-issu-de-la-fusion-psa/fiat-chrysler-s-appellera-stellantis-20200715



Tiens toi donc un peu au courant…

D’une manière plus générale, il y a sur le sujet, un article récent de Jean Gadrey, dont je ne partage pas entièrement l’approche politique, loin de là, même, mais qui expose bien le problème de la « désindustrialisation » à l’échelle mondiale, et y compris dans les nations émergentes.

Et de plus, il se base sur les chiffres « banque mondiale », que tu affectionnes tant, mais tout en ayant l’honnêteté de mentionner, contrairement à ta façon de faire, qu’ils sont en partie faussés du fait qu’ils « globalisent », selon cet organisme, …

« La définition du secteur industriel dans cette base statistique est large et inclut, outre « l’industrie manufacturière », les industries extractives, la construction, la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau. »

Mais ne soyons donc pas chiches et voyons ce que ça donne… :

https://blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2020/02/10/la-desindustrialisation-est-mondiale-mais-une-alter-industrie-est-necessaire

Les faits, comme le tu dis si bien… !

.

.

« Il y a encore des centaines des millions d’ouvriers au monde et cela ne risque pas de changer aussitôt car cela signifierait la fin du capitalisme. »

Tu es donc, parmi tant d’autres, le genre de « marxiste » dont la « pensée » se résume à croire que le capitalisme n’a commencé qu’avec la révolution industrielle et l’exploitation du prolétariat industriel et que la domination de classe bourgeoise disparaîtra donc nécessairement avec ce type de rapport social et économique de domination. Alors que bien entendu si Marx espérait que le prolétariat puisse mettre fin à la domination de classe, il n’en a jamais fait une fatalité quasi-mécanique. Ce que le « marxiste » de ton genre est incapable de comprendre, dans sa « vision » d’ un « marxisme » rabougri et caricaturé, par ceux qui ont « oublié » leurs « lectures de jeunesse », si jamais ils en ont réellement eu, du reste, c’est que la lutte de classe, comme « moteur » de l’histoire, est avant tout une lutte pour la domination et le pouvoir, et qu’une classe dominante, jusqu’à présent, en a toujours remplacé une autre, même si, évidemment et précisément, sur la base des nouveaux rapports de production, des nouveaux modes de productions, effectivement !

Et c’est précisément ce type de mutation qui est en train de se produire sous nos yeux, (…dont les tiens), avec la robotisation, et que personne ne veut voir, sauf une minorité qu’il est donc commode de dénigrer, sous les vocables de « complotistes » et autres…

Et parmi les plus bornés, les pseudos- « marxistes » dans ton genre, et qui, tout comme toi, refusent expressément de « relire » Marx, et en réalité, de le lire, tout simplement, préférant y substituer la caricature qu’ils en ont fait depuis plus d’un demi siècle déjà !!!

.



« Ce que tu attribues au capitalisme ce sont les conditions économiques du communisme sous le contrôle d’une haute bureaucratie, c’est à dire ce que d’autres (schetmann surtout on décrit comme un collectivisme bureaucratique. »

Dans ton précédent mail tu ramenais encore pour la Nème fois ton obsession pour le « droit d’héritage », en vue de nier la réalité du pouvoir banco-centraliste… Es-tu au courant que le capitalisme a dépassé le stade de l’entreprise « familiale » héritable, depuis plus d’un siècle, pour tous les secteurs importants (…sociétés anonymes, tu connais ?).

Selon cette logique, qui est la tienne, donc, les banquiers ne sont pas des capitalistes, pas plus que les PDG des grandes entreprises, Renault (Carlos Ghosn…), ou autre, qui ne seraient par conséquent, selon ce qui est donc ta propre logique que de « hauts bureaucrates salariés »… !

C’est donc bien toi qui attribue un prétendu « communisme bureaucratique » au capitalisme et à son avatar banco-centraliste, et pas seulement ce « schetmann » auquel tu fais allusion, à moins que ce ne soit véritablement le Grand « Shitman » dont la pensée « universelle » semble malheureusement se répandre sans entraves sur le monde, y compris portée par les résidus « de gauche » qui osent encore se prétendre « marxistes » contre l’évidence qu’ils nous assènent à longueur de leur phraséologie stupide.

.

« Aujourd’hui, cette tendance à la robotisation est contrée par la baisse du taux de profit induite par l’augmentation du capital fixe ce qui fait que la robotisation est freinée par les capitalistes eux-mêmes. »

Dans ton précédent mail tu conjecturais « puissamment » que les photos et les scènes d’usine robotisées et quasi désertes étaient donc prises et filmées « à l’heure de la pause déjeuner »… Mais ce faisant, tu oubliais simplement que ces « salauds de robots » se passent non seulement du casse-croûte, mais qu’en plus, à quelques rares « bugs » près, mais déjà le plus souvent détectés et réparés par d’autres robots (…tiens toi au courant) ils ont une « santé de fer » et qu’ils sont parfaitement résistants au « coronavirus », par exemple, et en profitent donc lâchement pour faire leur propre promotion en cas de « pandémie » notamment, et « étrangement » aidés en cela par celle qui est véritablement la Présidente …de la BCE… (Voir article republié à la suite).

.

« Tu ne publieras pas cette réponse dans ton blog, comme tu n’as pas publié mes autres réponses. Je comprends parfaitement pourquoi, alors c’est ma dernière réponse sur la question. »

Compte tenu que depuis longtemps déjà tu te complais à radoter les mêmes âneries pour tenter de dénigrer toute tentative de réflexion qui sort des clous du pseudo- « marxisme » caricaturé par la gauche française, trotskysante ou non, il est donc effectivement vain de répondre à chacune de tes tentatives. Ce n’est, faute de la moindre évolution de ta part vers un retour à la fois au réel et aux fondamentaux, que du temps et de l’énergie perdus, et ce sera donc, effectivement, tu as bien raison sur ce point, ton dernier mot sur TML, à moins d’un changement radical dans ta démarche…

Bien à toi,

Amicalement, malgré notre « léger » différent,

Luniterre



****************************************

« La crise va « changer profondément » nos économies, selon Christine Lagarde

Présente en visioconférence aux rencontres économiques d’Aix-en-Seine à Paris samedi 4 juillet, la présidente de la BCE a estimé que la crise du coronavirus allait « profondément » changer nos économies, tout en assurant que l’Europe était en « excellente position ».

Ouest-France avec AFP. Publié le 04/07/2020 à 20h43

La crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19 va changer profondément l’économie mondiale, vers plus d’écologie, de numérisation et dans les modes de travail, et l’Europe est en excellente position, a estimé samedi 4 juillet la présidente de la BCE Christine Lagarde.

Cette crise va être une accélération de transformations qui étaient déjà latentes dans nos économies, a prédit la présidente de la Banque centrale européenne.

« Une augmentation de la robotisation »

En fabrication, en travail, en commerce, ce que nous venons de vivre va accélérer les transformations et va entraîner probablement une évolution vers un mode vie plus soutenable et plus écologique, a-t-elle ajouté.

Elle a notamment évoqué le télétravail, qui va transformer les modes de fonctionnement de l’ensemble des salariés, au moins des pays développés, et l’accélération de la numérisation, dans les services ou l’automatisation dans les industries.

On estime en ce moment que la crise devrait entraîner une contraction des chaînes d’approvisionnement de l’ordre de 35 % et une augmentation de la robotisation dans les industries de l’ordre de 70 à 75 % , a indiqué Christine Lagarde.

Par ailleurs, du fait du confinement qui a concerné au même moment la majorité des habitants de la planète, le commerce en ligne s’est fortement développé.

« Au détriment du commerce plus traditionnel »

Cette évolution devrait encore s’accélérer à l’avenir au détriment du commerce plus traditionnel, a-t-elle ajouté.

Face à ces transformations, l’Europe est en excellente position pour prendre cette transition en marche, a-t-elle jugé. Le continent héberge déjà le plus vaste secteur d’économie circulaire et d’innovation écologique au monde, a noté Christine Lagarde, ajoutant que l’euro était la première monnaie utilisée pour l’émission d’obligations vertes.

Elle a toutefois estimé que cela ne serait pas suffisant et qu’il faudrait mettre en place un cadre de politique économique qui permette de mobiliser les financements nécessaires. »

https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/la-crise-va-changer-profondement-nos-economies-selon-christine-lagarde-6894514