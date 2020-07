Du 12 au 18 Mars 2020, un moment historique déjà chargé de sens: RAPPEL!!!

« Merveilleux » Monde d’Après:

(Un « miracle » économique déjà En Marche?

-Nouvelle édition complétée)



Face à l’émerg ence

du banco-centralisme,

Quelle forme

de Résistance?

15 juillet 15:47, par do

Luniterre, Tu es sûr que c’est le 12 mars 2020 que macron a dit : « L’État paiera » ?

Je croyais que c’était lors de son discours du 16 mars 2020, le lendemain des élections lamentablement perdu par son parti, quand il a annoncé la punition qu’en conséquence il nous réservait : le confinement ?

Bien à toi,

do

15 juillet 20:06, par Luniterre

Bonjour, camarade !

Effectivement, la formule « l’Etat paiera » a été prononcée le 16 Mars, à propos d’une problématique concrète importante dans le contexte, mais pas vraiment considérable en termes d’engagements économiques et financiers :

« Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants : un service minimum de garde est en place depuis ce jour dans les crèches et dans les écoles. Nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos. C’est pourquoi j’ai décidé que, dès demain, les taxis et les hôtels pourront être mobilisés à leur profit. L’Etat paiera. »

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/06/verbatim-macron-16-03-2020.pdf

Le mouvement économique décisif pour le capital financier français a bien été opéré le 12 Mars, comme mentionné dans l’article, et confirmé par le verbatim en note 10 :

https://tribunemlreypa.files.wordpress.com/2020/06/verbatim-macron-12-03-2020.pdf

« La santé n’a pas de prix. Le Gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies quoi qu’il en coûte. »

« Nous n’ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur de la faillite pour les entrepreneurs, l’angoisse du chômage et des fins de mois difficiles pour les salariés. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises quoi qu’il en coûte, là aussi. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L’Etat prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux, en la matière, que nous nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c’est à dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l’entreprise, même s’ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payions. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Nous travaillerons ensuite sur les mesures nécessaires d’annulation ou de rééchelonnement, mais je nous connais collectivement, on prend toujours trop de temps à faire cela. Je veux, pour nos forces économiques, des mesures simples. Les échéances qui sont dues dans les prochains jours et les prochaines semaines seront suspendues pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Nous défendrons nos entreprises de toutes tailles. Nous défendrons l’ensemble des travailleurs et des travailleuses. En parallèle, j’ai demandé au Gouvernement de préparer d’ores et déjà un plan de relance national et européen cohérent avec nos priorités et nos engagements pour l’avenir. Nous devons aussi porter une réponse européenne. La Banque centrale a déjà, aujourd’hui, fait part de ses premières décisions. Seront-elles suffisantes ? Je ne le crois pas. Il lui appartiendra d’en prendre de nouvelles. »

« L’ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l’activité puis de relance quoi qu’il en coûte. La France le fera, et c’est cette ligne que je porterai au niveau européen en votre nom. »



Historiquement, il est important de comprendre que ce jour là, la BCE venait d’ « injecter » « seulement » 120 Milliards d’€uros supplémentaires par rapport à son rythme « régulier » d’ « injections de liquidités »…

https://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/coronavirus-la-bce-debloque-120-milliards-d-euros-pour-soutenir-l-economie-148324.html

C’est le 18 Mars, dans la nuit, que la BCE a vraiment « mis le paquet » pour enrayer la chute des bourses, avec 750 Milliards de plus…

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-centrale-europeenne-se-reunit-en-urgence-1186717

Autrement dit, c’est le lendemain même de la mise en place du confinement, autrement dit, encore, de l’arrêt presque complet de la vie économique, que les bourses ont commencé à remonter, et très rapidement, en fait, vers les sommets de leur spéculation habituelle…

Par « palier », comme le montre le graphe ci-dessous, qui date déjà du 16 Juin…

Ces jours derniers le « palier » était entre 4900 et 5000 points, et aujourd’hui même, le CAC est à 5100 points !

Historiquement, encore, et contrairement à ce que serinent les sociaux-chauvins, le mouvement équivalent de soumission du capital financier allemand à la BCE est maintenant clairement acté par les suites du procès de Karlsruhe (*) :

https://www.agefi.fr/regulation/actualites/quotidien/20200703/l-allemagne-eteint-contentieux-bce-justice-301999

Ce qui était déjà évident se confirme : la BCE a la maîtrise totale de l’économie européenne par le contrôle qu’elle exerce et renforce chaque jour sur la dette publique et privée.

Le jour même du 14 Juillet Macron annonce qu’il en croque pour 100 Milliards de plus de dette publique…

https://www.20minutes.fr/politique/2821903-20200714-interview-14-juillet-macron-annonce-100-milliards-euros-plus-relance-tous-azimuts

Or, indépendamment du principe infamant en lui-même à l’égard des générations futures, il faut bien comprendre que la dette publique n’existe réellement que parce que garantie, en dernier ressort, et même si formellement « indirectement », par la BCE uniquement :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/28/liquidites-lelephant-au-milieu-du-couloir-pour-ceux-qui-ne-veulent-pas-le-voir/

Malheureusement le « peuple de gauche », en France, est devenu un peuple d’aveugles… Un peuple d’aveugles, qui, en plus, ne souhaite surtout pas retrouver la vue, pour pouvoir continuer à se complaire dans ses illusions diverses, écolos, pseudos « insoumis », UPRistes et autres Chouardises, etc…

Sans même parler des différentes variantes de « collapsologues » qui s’imaginent que le système va s’effondrer tout seul au son de leurs trompettes apocalyptiques pour le moins mal embouchées…

Luniterre

