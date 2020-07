A LA RECHERCHE DU DERNIER OUVRIER

SUR LA LIGNE DE PRODUCTION…

LE CAS « LEGO »

AUTOMATISATION

DU « LEGO »

DANS L’ASSEMBLAGE AUTOMATIQUE



Véritable atelier flexible automatisé, cette installation inclut un magasin automatique, un système routier autogéré, une gare robotisée, deux robots-monteurs, une cellule automatique de contrôle et… un ouvrier !

Lorsqu’un industriel doit réaliser en un court délai un montage complexe en petite série, il se trouve confronté à un sérieux problème! Même si le produit à monter est de grande valeur, l’adaptation de la chaîne de montage peut vite pousser l’opération hors de toute rentabilité. Après avoir inventorié les aspects du problème, l’Institut de la machine-outil et des sciences de l’entreprise (Imse) de l’université de Munich présente sa solution: une installation pilote ultra-flexible. « Première source de flexibilité: les chariots de montage. Tous les outils spécifiquement nécessaires à un montage y sont rassemblés sur des « modules d’outillages », implantables en fonction des besoins », explique Robert Kuba, directeur du projet. A chaque station, ces chariots sont alimentés en énergie et en air comprimé indispensables aux outils. Les chariots commencent leur périple dans la gare, où un robot-magasinier les garnit des pièces détachées livrées par le plateau mobile du magasin automatique. Le montage se déroule ensuite en deux arrêts devant les robots, précédés par une station au niveau du « poste de travail hybride » – nom étrange donné à la place tenue par l’homme dans cet univers. « Certaines tâches du montage s’avèrent tellement chères à automatiser que, après tout, l’homme, qui s’adapte rapidement, est plus compétitif sur les petites séries », explique Robert Kuba. Equipé lui aussi de modules d’outillages remplaçables, ce poste hybride est modifiable « dans la minute ». « Mais toute l’architecture modulaire du monde ne suffirait à augmenter assez la flexibilité de cette installation sans un système adéquat de traitement de l’information! », estime Robert Kuba. Là encore, le principe de la décentralisation a été appliqué. Les informations recueillies au sein des sous-systèmes (robots, transport…) circulent horizontalement et verticalement. Verticalement quand, transmises à la cellule de coordination, elles indiquent à l’opérateur le nombre de pièces produites ou la qualité atteinte. Horizontalement quand, transmises aux systèmes de guidage des robots ou au système de transport, elles permettent à ces sous-systèmes de se diriger. Le système de transport, par exemple, se gère lui-même: grâce à une tête de lecture précédant chaque cellule, un code caractérisant l’état du chariot est communiqué au robot. Celui-ci effectue alors sa tâche, puis donne un nouveau code au chariot. Il en est de même pour la cellule automatique de contrôle de la qualité. Suspendu à 3mètres au-dessus de la chaîne, un capteur laser envoie des rayons dans des directions variées, puis recueille la lumière diffusée. Par comparaison avec un signal préenregistré, des tests de présence, de remplissage des chariots, d’approvisionnement des cellules sont ainsi réalisés. A chaque production, un « module de test » sert à éprouver la fonction de l’objet fabriqué. D’autres capteurs (son, flux, caméra) complètent la panoplie. A la foire de la Systec, qui a eu lieu à Munich début novembre 1994, l’Imse a testé la production d’un commutateur électrique (Rafi), d’engrenages de perceuse (Matako) et d’une valve pneumatique (Festo). Devant les yeux des visiteurs étonnés, l’installation passait de la production de l’un de ces produits à celle d’un autre en moins de deux minutes.

François SAVATIER

https://www.usinenouvelle.com/article/automatisationdu-lego-dans-l-assemblage-automatiqueveritable-atelier-flexible-automatise-cette-installation-inclut-un-magasin-automatique-un-systeme-routier-autogere-une-gare-robotisee-deux-robots-mon.N74457

Article cité par le camarade Gérard Bad, dans son étude sur le cas Lego

Cliquer pour accéder à g.bad-etude_lego.pdf

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade !

Avec cet excellent exemple du « Lego » tu étais donc déjà presque sur la piste du « dernier ouvrier sur la ligne de production »… (*)



D’après Wikipédia il restait néanmoins encore un peu plus de 17 500 salariés dans l’ensemble de l’entreprise en 2017.

Ton approche est très intéressante, par rapport à bien d’autres, avec néanmoins quelques distorsions dont on ne sait si elles sont dues à des raccourcis de plume particulièrement maladroits ou a une approche réellement approximative des fondamentaux.

En espérant malgré tout que tu ne m’en tiendras pas rancune, je ne peux donc résister, effectivement, à la tentation de commenter ton commentaire…

En rouge, ce qui me paraît vraiment approximatif ou carrément erroné, en bleu, ce qui est « discutable » et nécessite éclaircissement, en vert, ce qui nous permet d’avancer… !

« …nous avons une information importante, la relation entre le bénéfice net (plus value) et le nombre de salariés, respectivement 1,23 milliard d’euros pour 14 000 salariés pour 2015 chiffre le plus récent trouvé. Soit 1 230 000 000: 14 000= 87 857 143 Ce qui fait une plus-value de 87 millions 857 143 par salariés par an. »

Bénéfice net et plus-value ne sont pas équivalents : le bénéfice commercial opéré à la vente au détail est la phase finale de réalisation de la plus-value. De plus, les intérêts prélevés par les banques sur les crédits de financement de l’entreprise sont aussi une partie de la plus-value, même si tout cela la rend à priori encore plus exponentielle, ici, en termes de « plus-value relative », ce qui nécessite une analyse que tu sembles effectivement pressentir comme nécessaire, ce qui est positif, et dans la bonne voie de compréhension de la dissociation « valeur d’échange/valeur d’usage » opérée par la robotisation, menant à la transformation de la « plus-value relative apparente » (…et donc bien, ici, apparemment exponentielle !) en profit fictif, et donc en capital fictif, in fine.

« Nous voyons ici que cette somme ne peut pas être extraite d’un salaire moyen chez LEGO. »

Ici tu sembles oublier que la plus-value n’est pas liée directement au salaire, qui est la valeur d’échange de la force de travail, mais à la valeur d’usage de cette force, qui est la valeur ajoutée par le travail de l’ouvrier, au-delà de l’amortissement du capital fixe.

Le bénéfice « sortie d’usine », lui, tient compte du prix de marché, (…donc, ici, du « marché de gros », avant marge commerciale). Mais évidemment, il vient en sus du coût d’amortissement du capital fixe, ce qui inclut donc non seulement le remboursement, mais également les intérêts des crédits, du point de vue comptable capitaliste !

« Alors selon Marx cela proviendrait des machines qui transmettent leur valeur au produit, produit qui mis sur le marché devient une marchandise pour réalisation de la plus-value. »

Ici, j’ai mis en bleu, mais en fait, la confusion est à peu près totale :

Selon Marx, (…et selon moi aussi…) effectivement les machines transmettent leur valeur, précisément, dans le coût d’amortissement du capital fixe (…hors intérêts !).

Et donc, non, le bénéfice et la plus-value, apparemment exponentiels, ici, ne peuvent pas provenir de là !!!

« Quand LEGO vend sa marchandise, il réalise sa plus value parce que celle-ci est financée par de l’argent cet argent provenant le plus souvent d’un salarié achetant les jouets pour des enfants, »

Enfin un peu de vert…

Effectivement, ici, on retrouve une notion de besoin social, celle des jeux d’enfants de prolétaires ! (…ou d’autres classes sociales, du reste…)

Si l’on considère que la masse des clients est essentiellement prolétarienne et populaire, on en arrive à la notion extrêmement importante de la fraction du capital circulant par la masse salariale correspondant à la reconstitution de la force de travail et à sa reproduction (les enfants, qui encore ont besoin de jouer, avant de finir à l’usine… !)

Le principe, ici, reste l’échange indirect, entre catégories de travailleurs, des produits du « travail humain », à l’époque de Marx, même si la notion de plus-value relative, que tu sembles bien connaître, vu tes autres écrits, apparaît déjà en son temps.

Mais en étudiant la situation de cette entreprise (…de nombreux docs et articles style « visite d’usine » sur le net), tu te rends bien compte que cette problématique est déjà dépassée au stade actuel de robotisation des usines Lego… !

« à ce niveau c’est la plus-value d’autres secteurs qui participent aux bénéfice net de LEGO. »

Oui et non…

On en revient à la notion fondamentale de valeur d’échange comme première forme de manifestation de la valeur, au sens, précisément, où elle est échange des produits du « travail humain ». (…ce qui pose donc problème, ici, vu le taux de robotisation chez Lego !).

La plus-value est donc principalement réalisée par l’échange indirect entre travailleurs… via le détour de l’argent, des circuits commerciaux, etc… D’où l’importance du rôle de la part du capital circulant sous forme de masse salariale ! …Et des conséquences de sa « réduction », robotique et autre !

« Dans cet exemple le prix de la force de travail contenu dans chaque objet est insignifiante,»

Effectivement, vu que c’est le salaire !

« celle transmise par le complexe machine pourrait se vérifier avec les dépense en capital constant, »

Bien, ok, mais reste donc toujours à déterminer quelle est la part de la valeur ajoutée par le travail humain, qui constitue la plus-value réelle, à la fois absolue et relative, mais donc réellement transformée en valeur d’échange des produits du travail humain, et donc hors bénéfice fictif attribuable, en fait, à la robotisation, et qui n’est donc pas de la valeur réelle et réellement créée, sauf fictivement, par le prix du marché.

« ex «Les investissements dans les propriétés, les usines et les équipements ont atteint 2 644 millions de couronnes danoises en 2013, contre 1 729 millions en 2012.» 355,59 millions d’euros l’inconnue étant l’usure et l’obsolescence de la machinerie robotisée. C’est l’inconnue qui me manque. »

Oui et non… Vu que de toute façon, l’amortissement du capital fixe, robotisation ou pas, ne rentre pas, par définition, dans le bénéfice !!!

« Malgré cette inconnue je peux déjà conclure, que plus le monde va avancer dans le tout technologique complexe industriel hyper automatisé, plus l’ enrichissement du capital va devenir difficile, chacun se retrouvant en face de lui même avec un capital constant incapable de faire autre chose que de pomper la valeur créée par d’ autres. »

Ce qui est rassurant, pour finir, c’est que tu retombes malgré tout sur une conclusion juste, et je dirais même, carrément percutante en ce qui concerne ce dernier membre de phrase, qui touche enfin à l’essentiel de cette problématique :

« chacun [chaque capitaliste, ici, donc] se retrouvant en face de lui même avec un capital constant incapable de faire autre chose que de pomper la valeur créée par d’ autres. »

On en arrive en effet à ceci que le travailleur crée par son travail la valeur et la « richesse » sociale, qui se résume pour lui à son salaire, et qu’il se trouve en situation de le dépenser en achetant éventuellement le produit d’une machine entièrement robotisée, produit qui correspond pour lui à un besoin social, et pour la machine, à son seul coût d’amortissement, en réalité.

Pour le prolo qui « consomme » ainsi, c’est l’acquisition d’une valeur d’usage, répondant à son besoin humain, et pour la machine, à aucun autre besoin que son amortissement.

La valeur d’échange disparaît donc bien, ici, « absorbée », en quelque sorte, par la valeur d’usage, tant en termes de besoin social réalisé, pour l’ouvrier, qu’en terme de valeur d’usage du capital fixe, pour le proprio de la machine. Et comme, bien évidemment, il va s’octroyer un « bénéfice » en sus de l’amortissement de sa machine, c’est donc bien encore autant de valeur d’échange de détruite, et in fine, de capital circulant en moins, au titre de la masse salariale. (A noter, ici, que les intérêts des crédits sur les robots sont donc eux-mêmes un « bénéfice fictif » du banquier, et donc une forme supplémentaire de destruction de la valeur d’échange, et donc de « réduction » de la base d’élargissement du capital, en fait. Un autre paradoxe !)

Entre cette situation « extrême » où le prolo refile son salaire à une machine « à sous » et la situation chez Lego, il y a encore une petite marge, mais on voit bien qu’elle se réduit, et c’est ce que tu sembles comprendre, in fine, malgré quelques bévues et approximations auparavant.

Entre le point de Marx, le point de « Lego » et le point « zéro » du prolo face à la machine « à sous », il y a donc une évolution à comprendre, et c’est exactement ce que j’appelle le paradoxe du dernier ouvrier sur la ligne de production, car le prolo qui achètera un jour des jouets entièrement produits par des robots pour ses gosses risque fort d’être bientôt le dernier sur la ligne de production dans son usine aussi, avant robotisation totale !

Un jour, seul prolo dans sa boîte, il semble avoir atteint le nirvana de la plus-value relative, et le lendemain, zéro, il est dehors comme un malpropre !

Il y a donc bien un moment, en amont, dans l’histoire de l’automatisation, progressive ou par étapes, de sa boîte, où la plus-value relative, en apparente augmentation, a cessé d’en être réellement entièrement, pour commencer à se transformer en profit fictif que le capitaliste a trouvé bon de s’octroyer, en sus de l’amortissement total de ses coûts, et en sus de la plus value réellement transformable en valeur d’échange, sans qu’il s’en aperçoive forcément lui-même, du reste, seulement guidé par les prix du marché.

CQFD.

Reste à déterminer ce moment, pour comprendre ce qui nous arrive, en ce premier quart du XXIème siècle…

« Et comme les autres, l’exploitation du travail vivant tend à une baisse relative le capital subit une crise de croissance devenue chronique1. »

Formule peu claire, mais que je laisse en vert…

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

( * https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/08/role-des-banques-centrales-une-reprise-du-debat/ )

A noter que l’article en lien ci-dessus est lui même la suite de :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/05/resistance-proletarienne-ou-kollaboration-de-classe-a-chacun-de-choisir/

… Et d’une première partie du débat:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/03/proces-de-karlsruhe-coup-detat-des-banques-centrales-une-suite-au-debat/

Première partie qui faisait donc déjà suite à l’article sur le procès de Karlsruhe:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/04/5-mai-2020-retour-sur-une-tentative-avortee-de-contre-coup-detat-juridique-de-la-cour-constitutionnelle-de-karlsruhe-contre-la-bce/

EN CHERCHANT BIEN

ON TROUVE ENCORE QUELQUES HUMAINS…

Sur le même thème :

« Merveilleux » Monde d’Après : face à l’émergence du banco-centralisme, quelle forme de Résistance ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

***************

*******

« LIQUIDITÉS »: L’éléphant au milieu du couloir… (Pour ceux qui ne veulent pas le voir!)

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/28/liquidites-lelephant-au-milieu-du-couloir-pour-ceux-qui-ne-veulent-pas-le-voir/

(Avec deux vidéos)

*************

*******

En veux-tu, en voilà…! En ce beau jour du 18 Juin 2020, 1300 Milliards d’€uros ont été distribués au guichet de la BCE… !

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/18/en-veux-tu-en-voila-en-ce-beau-jour-du-18-juin-2020-1300-milliards-deuros-ont-ete-distribues-au-guichet-de-la-bce/

Avec quelques éclaircissements sur le « mystère de la planche à billets »!

*******************

*******

Avant-Après : vers un « nouvel ordre monétaire mondial » ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/07/avant-apres-vers-un-nouvel-ordre-monetaire-mondial/

*****************

*******

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/06/destruction-creatrice-argent-magique-des-banques-centrales-le-diable-est-dans-la-valeur-dusage/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/01/les-500-milliards-de-la-merkel-et-leur-source-magique/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/05/le-cegetiste-et-larrosoir-a-milliards-une-fable-de-lere-post-covid/

****************

*******

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/05/21/la-croix-et-la-banniere-ou-le-coup-detat-des-banques-centrales-pour-les-archi-nuls/

****************

*******

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/04/22/demasqués-le-nouveau-pouvoir-des-faux-monnayeurs/

*************

******