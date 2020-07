Rôle des Banques Centrales: une reprise du débat!

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/07/05/resistance-proletarienne-ou-kollaboration-de-classe-a-chacun-de-choisir/

Réponse de G.Bad à Luniterre sur ses derniers écrits

[NDLR: le lien ci-dessus en sous titre]

Tout d’ abord je ne partage pas ta conception de strates, le capitalisme se présente sous deux phases que Marx va appeler la domination formelle du capital puis la domination réelle qui est actuellement dominante (celle allant de la fin du XVIIIéme siècle au XXI éme siècle).Le capital dès le début vise son expansion mondiale et ne va pas se limiter à l’extorsion de la plus value sur le prolétariat des pays occidentaux. Ce que tu reconnais quelques lignes plus loin

« La base de l’élargissement de son capital reste la plus value, extorquée à la fois dans les métropoles et dans le tiers-monde, même si la part spéculative et « fictive » prend de plus en plus d’importance. »

Ensuite tu précises « La valeur globale réelle générée par le système n’est donc plus suffisante pour compenser l’endettement global, qui ne peut que s’accroître, sans espoir d’être revalidé ultérieurement par une création de valeur future. »

C ‘est le point fort de ton argumentation, mais aussi une autre manière de dire que la baisse du taux de profit ne peut plus être compensée par sa masse. Ce que je récuse encore à ce jour puisque le prolétariat mondial est toujours en expansion relative et principalement concentré en Asie. Voir sur le sujet mon article Réflexions sur la crise finale

La où je bute avec ton argumentation c’ est que tu démontres que l’effondrement est inévitable, puisque l’endettement global ne peut plus être compensé ( j’entends par la la masse de profit ).Encore faut il préciser qu’un effondrement financier n’ est pas un effondrement du capitalisme. Mais tu vas écrire :

« Il n’y a donc aucune chance que le système s’effondre spontanément sous la poussée de ses contradictions internes, même si elles restent multiples. Tout discours du type « millénariste » prédisant l’inéluctabilité d’une catastrophe économique, ou même, écologique (l’écologie, une arme idéale de « régulation » au service des BC), ne peut faire que contribuer à démobiliser le peu de conscience politique révolutionnaire qui reste dans la société, en remettant les tâches de la construction d’une force de combat politique à l’échéance de ce chimérique « effondrement », d’une part, et en désignant généralement, d’autre part, pour adversaire politique principal le prétendu « capitalisme ultra-libéral », alors qu’il ne représente d’ores et déjà plus du tout une cible centrale de pouvoir, qu’il a, de fait, d’ores et déjà perdu, de même que les Etats-nations, du reste, sauf de rares isolats « nationaux-bourgeois », dont la Russie ! »

Sur ce que tu avances ci dessus je suis d’ accord, mais c’est assez contradictoire avec ce que tu avances par ailleurs.

« Le rôle du crédit change donc nécessairement à ce stade actuel du capitalisme. Il ne constitue plus une anticipation de la valeur à accumuler ultérieurement par le capital financier, mais simplement une capacité à renouveler la dette.»



« Le rôle des banques « classiques », encore pourvoyeuses directes de crédit pour le capital financier se sépare donc définitivement du rôle des principales Banques Centrales, qui ont seule le pouvoir de renouveler en dernier ressort une dette qui ne sera validée que par une autre dette, éventuellement plus importante, comme le montre l’évidence de l’accroissement exponentiel de la dette mondiales ces dernières années. »

De cette séparation, tu nous places ton idée de strate, qui consiste à dire que le capital financier hégémonique se divise en banques classiques et Banques Centrales dont la seule fonction est de fabriquer de la dette pour rembourser de la dette et ce à l’infini. Que cette situation est le résultat qu’

« Au XXIème siècle, avec les mutations des technologies modernes, la base d’élargissement du capital sur la plus-value extorquée du travail vivant n’est plus suffisante pour couvrir l’endettement global du système. »

Que les banques centrales émanation des banques et du système de crédit soient engagées dans la création de dettes à l’infini, cela n’ a pas échappé au milieu économique , qui ne cessent de sonner le tocsin d’un tsunami financier : exemple Georges Ugeux ex N°2 de Wall street voir la note (1)

Que « La valeur globale réelle générée par le système n’est donc plus suffisante pour compenser l’endettement global » , cela reste à démontrer, mais je ne réfute pas cette option. Cependant il y a la Chine qui entre progressivement dans le système financier international et n’hésite pas a acheter de la dette souveraine. par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire par

« au monopole ultra concentré des valeurs d’usage, qui n’est d’aucune rentabilité intrinsèque en termes de création de plus-value, mais ne peut survivre que sur la base d’une marge « bénéficiaire » entièrement fictive qui ne peut exister qu’en tant que fraction de la dette globale, et donc entièrement dépendante de la création monétaire permanente issue des banques centrales. »

La valeur d’usage c’ est le produit qui mis sur le marché se transforme en valeur d’ échange c’ est à dire une marchandise le monopole ultra concentré des valeurs d’usages c’ est quoi ?

G.Bad le 6 juillet 2020

Note

(1)« L’ancien numéro deux de la Bourse de New York est formel. Il faut se préparer à vivre une crise financière mondiale sans précédent avant la fin 2020. À 74 ans, l’actuel président et patron belge de la société de conseil Galileo Global Advisors, Georges Ugeux, tire la sonnette d’alarme et en décrypte les ressorts dans son dernier ouvrage « la Descente aux enfers de la finance »*.

Plus dévastatrice encore que celle qui a secoué la planète en 2008, cette crise serait cette fois non plus causée par les mauvais placements des banques mais par le niveau extrêmement élevé de l’endettement des États. Il nous explique ce qui lui fait craindre le pire.

Dix ans après la crise de 2008, qu’est-ce qui vous fait dire qu’on va dans le mur ?

GEORGES UGEUX. Depuis des années, les États ont pu s’endetter dans des conditions excessivement favorables et ne s’en sont pas privés. À tel point que des pays comme l’Italie, la France, les États-Unis et le Japon sont arrivés à niveau d’endettement qui n’est plus soutenable. Le montant de la dette publique mondiale s’élève désormais à 63 000 milliards de dollars (55 000 milliards d’euros) dont 10 000 milliards de dollars (8 800 milliards d’euros) émanant de l’Europe, 10 000 milliards de dollars du Japon et 22 000 milliards de dollars (19 000 milliards d’euros) des États-Unis… Au fur et à mesure que les taux d’intérêt augmentent -comme c’est déjà le cas-, les déficits budgétaires augmentent et menacent la notation de ces pays et leur capacité à se refinancer sans exploser. C’est arithmétique. C’est ce qui me fait dire que d’ici à fin 2020, nous allons vivre un tsunami financier. Ce qui est arrivé à Lehman Brothers, c’est lilliputien à côté de ce qui nous attend! »

Pendant que d’ autres se réjouissent

« Depuis le premier quantitative easing américain entamé en novembre 2008, le marché se réjouit de chaque crise, anticipant un réapprovisionnement imminent en punch pour que le bal continue.

Bruno Bertez l’écrivait le 30 mars :

« Vive les crises ! Plus elles menacent, plus elles sont nombreuses, plus elles sont profondes et plus les marchés financiers exubèrent, se réjouissent, font feu d’artifice car le remède est toujours le même : la distribution de liquidités et la mise des taux d’intérêt réels à zéro ».

Au Japon, la banque centrale s’est même distinguée en devenant fin mars l’actionnaire majoritaire de la moitié des sociétés cotées…

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade!

Tu cherches désespérément, et on ne sait plus trop pourquoi, à te raccrocher aux branches d’une lecture dogmatique et figée, tant des classiques que de la réalité!

A propos du mythe de la base réellement solide de la croissance chinoise, je t’ai déjà pourtant signalé la réalité de ce fait que l’économie chinoise est globalement endettée, avant crise du covid, à 445% de son PIB, alors que l’endettement mondial en était à 322% de son PIB, et aujourd’hui, évalué à 342%!

Voilà donc pour:

« Que « La valeur globale réelle générée par le système n’est donc plus suffisante pour compenser l’endettement global » , cela reste à démontrer, mais je ne réfute pas cette option. Cependant il y a la Chine qui entre progressivement dans le système financier international et n’hésite pas a acheter de la dette souveraine. »

L’élévation constante du niveau de la dette mondiale, malgré les superprofits du capital financier, ce n’est pas une « option », camarade, mais un simple constat! Il est plus que temps d’ouvrir les yeux sur la réalité du monde actuel.

A propos de :

« La valeur globale réelle générée par le système n’est donc plus suffisante pour compenser l’endettement global, qui ne peut que s’accroître, sans espoir d’être revalidé ultérieurement par une création de valeur future. »

Tu notes :

« C ‘est le point fort de ton argumentation, mais aussi une autre manière de dire que la baisse du taux de profit ne peut plus être compensée par sa masse. Ce que je récuse encore à ce jour puisque le prolétariat mondial est toujours en expansion relative et principalement concentré en Asie. Voir sur le sujet mon article Réflexions sur la crise finale »

Malheureusement, à y regarder de plus près, ton article date déjà d’une vingtaine d’années en réalité, et le monde a encore évolué depuis…

D’autres études, plus récentes, sur l’évolution de la structure de la main d’œuvre montrent clairement et évidemment que le surgissement de nouvelles classes prolétariennes productives dans les pays émergents n’est précisément qu’une phase très provisoire de leur émergence, qui ne tarde pas à évoluer vers une structuration qui se rapproche inéluctablement et assez rapidement, de l’occidentale. Ce qui s’observe déjà en Chine, de façon assez manifeste, de plus !

(Note que cette question a déjà été traitée et documentée lors d’une polémique sur ce même sujet avec M. Bibeau, il y a quelques temps…

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/09/08/social-chauvinisme-et-gauchisme-2-voies-actuelles-de-kollaboration-de-classe-avec-limperialisme/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2018/10/27/le-temps-des-mystificateurs-de-m-robert-bibeau-encore-une-perle-du-genre/ )

A propos de :

« Il n’y a donc aucune chance que le système s’effondre spontanément sous la poussée de ses contradictions internes,… », et donc à propos du « millénarisme » de la fin « spontanée » du capitalisme, tu affirmes :

« Sur ce que tu avances ci dessus je suis d’ accord,… »

Et pourtant, d’une manière générale, et dans ce mail lui-même, tu relayes des articles et des propos à tendance millénariste en ce qu’ils suggèrent nettement la possibilité, sinon même, la probabilité, d’une « crise finale » du système !

Il est donc absolument nécessaire, pour la clarté de ce débat, et si tu souhaites le poursuivre, que tu éclaircisses nettement ta position sur ce point. Ce qui peut quasiment se résumer, pour une fois, à une question binaire :

« Le système de domination de classe, qu’il soit capitaliste « classique » et/ou banco-centraliste, peut-il s’effondrer spontanément sous la seule pression de ses contradictions interne et des crises récurrentes qu’elles engendrent ? »

Réponse par OUI ou par NON :

Pour moi la réponse est clairement NON, et la logique de « résolution » des deux crises de 2007-2008 et de 2020 le montre suffisamment.

En un sens, tu sembles donc faire par avance une réponse « mitigée » par ce propos :

« La où je bute avec ton argumentation c’est que tu démontres que l’effondrement est inévitable, puisque l’endettement global ne peut plus être compensé ( j’entends par la la masse de profit ). Encore faut il préciser qu’un effondrement financier n’ est pas un effondrement du capitalisme. »

Alors que je ne démontre précisément rien de semblable, me bornant, en un sens, au simple constat que le système trouve désormais la solution de ses crises dans le renouvellement et l’accumulation « contrôlée » de ses dettes, et principalement, et même toujours, en dernier ressort, contrôlées par les Banques Centrales.

En 2018, alors que se profilait déjà la présente crise, et que la question du devenir des QE et autres « solutions non conventionnelles » n’était pas encore réglée, la question de l’évolution du système en cas de nouvelle crise se posait donc déjà pour les économistes lucides : fallait-il laisser crever un maximum d’entreprises, et même de banques d’affaires, pour régénérer les chances d’une nouvelle « croissance » après « assainissement » (…destruction massive) des « canards boiteux », ou fallait-il une nouvelle intervention des Banques Centrales et le creusement irrémédiable de la dette ?

Aujourd’hui, nous avons clairement la réponse, aussi improbable paraissait-elle encore en 2018 !

Et pourtant, nombre d’économistes s’interrogeaient, voire s’indignaient, à propos de la légèreté apparente avec laquelle les Banques Centrales ont favorisé la politique d’endettement général, tant publique que privé, durant toute cette décennie post-2008.

En réalité, on doit assez logiquement en conclure qu’eux, les banquiers centraux, avaient déjà la réponse à la question telle que posée en 2018, et même, probablement, bien avant, au sens où ils étaient parfaitement conscients de l’opportunité que la « solution » post-2008 de la crise leur avait fourni d’accroître démesurément leur pouvoir de contrôle sur l’économie.

Et si aucune opposition réelle, sur le terrain du « développement » économique n’a été possible pour mettre un frein à cette nouvelle dépendance du capital financier à l’égard de la dette, c’est bien parce que l’évolution des forces productives modernes est telle qu’elle ne leur en laissait tout simplement pas la possibilité.

A la différence des gauchistes, les banquiers centraux ont lu Marx, et notamment et singulièrement, ses Grundrisse !!!

La nature ayant horreur du vide, ils n’ont fait qu’occuper habilement la place que leur offre ce développement des forces productives modernes.

Du reste, tu parles d’une « masse de profit » qui aurait du « compenser l’endettement global », ce qui part précisément d’une confusion éventuellement fondamentale entre profit et plus-value. C’est évidemment l’accroissement de la valeur créée qui peut valider la dette et la « compenser », et non la seule « masse de profit », dont il n’est pourtant pas difficile d’observer et de comprendre qu’elle est de plus en plus en grande partie « fictive » et ne saurait donc, en fin de compte compenser aucun endettement supposé à vocation « productive ».

Avec l’automatisation et la robotisation, l’endettement « productif » peut l’être en termes de valeurs d’usage produites, mais évidemment pas, en proportion, et par définition, en termes de plus-value sur le travail productif humain qu’il a exclu, et donc pas non plus en termes de valeurs d’échange des produits du travail humain.

Encore une fois, le mieux est de relire les Grundrisse à ce sujet, outre le fait que cela découle simplement de l’évidence et du bon sens.

Bien entendu, l’augmentation de la plus-value relative peut jouer, jusqu’à un certain point, un rôle de frein à la baisse tendancielle du taux de profit, mais jusqu’à un certain point seulement, qui est donc la réduction trop importante de la part du capital circulant sous la forme de la masse salariale du secteur productif. Re-Cf Marx, Grundrisse.

Ayant un passé lointain dans l’industrie automobile, j’y ai déjà vécu ce phénomène dès les années 70, avec l’apparition de lignes de production semi-automatisées.

Aujourd’hui, ont peut déjà poser comme cas de figure la situation d’une ligne qui se trouve être entièrement automatisée, alors que la veille, il lui fallait encore l’assistance d’une poignée réduite d’ouvriers…

Et pourquoi pas d’un seul, par exemple ?

Dira-t-on que la veille la « plus-value relative » extraite de ce dernier ouvrier avait finalement atteint des proportions exponentielles, alors que le lendemain la même ligne de production entièrement automatisée ne produit tout simplement plus aucune plus-value ?

Et alors que les voitures ainsi produites ont bien une valeur d’usage, déterminée par l’amortissement du capital fixe investi dans la machinerie. Re-Cf Marx, Grundrisse.

Ce qui répond, même si de manière simplifiée, à ta question sur « le monopole concentré des valeurs d’usage » : c’est le monopole d’une production d’où est pratiquement exclue toute part significative de travail productif humain, c’est-à-dire, évidemment, une production quasi entièrement automatisée et robotisée.

Je pense donc que tu devrais reprendre sérieusement l’étude des rapports entre valeur d’échange et valeur d’usage, à la base de la loi de la valeur, et surtout, tels qu’abordés dans les Grundrisse à propos de toutes ces questions.

Enfin, concernant les différentes phases du capitalisme, Marx en déterminait donc soit deux, soit trois, selon les critères abordés (*), mais il s’agit dans tous les cas d’une analyse historique, et non d’une prospective, et donc ta réponse ici me semble tout simplement hors-sujet.

Mais peut-être entends-tu par là remettre en cause le principe même d’un stade de développement particulier à l’impérialisme, tel que nous l’a expliqué Lénine ?

Là aussi, il faut nécessairement clarifier cette question pour la validité du présent débat.

Quoi qu’il en soit, le système banco-centraliste, qui s’achemine donc vers le monopole concentré des valeurs d’usage, est bien un nouveau stade du système de domination de classe.

Est-ce que l’on peut le qualifier de nouveau stade du capitalisme ? A vrai-dire, cela me parait être une question tout à fait futile : le fait est que ce système existe actuellement et se développe dans une relation dialectique avec le capitalisme financier monopoliste impérialiste, tel qu’il s’est formé et tel qu’il a évolué depuis le début du XXème siècle, et qui disparaîtra donc nécessairement dans ce processus, par la fusion-intégration du monopole de la production des valeurs d’usage et du système monétaire banco-centralisé, fusion indispensable à leur survie commune, en tant que système de domination de classe.

C’est la logique interne profonde de la situation actuelle.

A noter que le problème de la dette aura nécessairement tendance à se stabiliser, voire même, à devenir tout à fait caduque, à mesure que s’opère la fusion-intégration du système monétaire banco-centralisé et du monopole de la production des valeurs d’usage, l’ensemble « finançant », d’une manière ou d’une autre, et en dernier ressort, à la fois la production et la consommation.

Un tel système peut très probablement atteindre un degré de stabilité relativement supérieur au capitalisme monopoliste « classique » en assurant une production de valeurs d’usage correspondant à des besoins sociaux fixés arbitrairement assez bas et acceptés « culturellement » par les masses soumises à la propagande idéologique indirecte mais constante du système.

C’est ce que montre, quasiment grandeur « nature », la sinistre expérience du confinement, en termes de contrôle des populations prolétariennes.

Bien entendu, on ne peut tout à fait exclure une intervention politique consciente du prolétariat organisé, et bien évidemment, on la souhaite…

Mais elle ne peut se construire précisément que sur une analyse de l’évolution réelle du système, et non pas sur une masse de préjugés idéologiques accumulés, de plus, au cours des échecs des luttes précédentes.

Luniterre

( * https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2015-2-page-35.htm

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-inedit/kmcapI-6-2G.htm )

Bonsoir

Tu m indiques de relire les « grundrisse » je possède tous les documents en 10/18

1 chap de l’ argent, 2 chap du capital 3 chap du capital, question avons nous les mêmes références ?

GB

Bonsoir, Camarade!

Une des rares qualités du courant wertkritik en France est d’avoir prétendu retourner au sens originel du texte de Marx, au delà des problèmes de traduction. Ils ont donc contribué, à leur manière, à une critique utile de la « gauche marxiste » française sclérosée et révisionniste dans son fond, et cela depuis très longtemps, sinon même, son origine.

http://www.palim-psao.fr/article-traduire-c-est-trahir-sur-les-traductions-a-utiliser-pour-lire-marx-118473952.html

Leur critère est néanmoins pourtant restrictif, puisqu’il porte sur l’aspect hégélien, selon eux, du texte de Marx, qu’ils considèrent comme éludé dans les diverses traductions, dont celle de Dangeville, jugée inutilisable par eux, et qui est semble-t-il à la base de l’édition 10-18 que tu possèdes.

Ne l’ayant pas moi-même, je ne peux, néanmoins, en juger.

Leur critique est également radicale en ce qui concerne l’édition « pléiade » de Maximilien Rubel, du Capital.

Compte tenu du nombre de références qui y sont faites, je me la suis procurée, et je peux te confirmer qu’elle n’est absolument pas fiable, au regard du texte original allemand, et même, en partie, carrément apocryphe!

Concernant les textes originaux et les meilleures traductions disponibles sur le net, il y a un maximum de liens regroupés ici:

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2019/09/24/contre-la-vacuite-du-marxisme-universitaire-revenir-a-loriginal/

Concernant les Grundrisse, l’édition française la moins débile se trouve être:

https://editionssociales.fr/index.php/2018/10/05/marx-karl-manuscrits-de-1857-1858-dits-grundrisse/

Malheureusement indisponible sur le net.

Le « fragment sur les machines », qui concerne précisément notre débat, se trouve néanmoins en extrait important ici:

https://rosenoire.noblogs.org/fragment-machines/

Le texte original de Marx, dans ses œuvres complètes, se trouve ici:

https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band42.pdf

En édition séparée, avec une typographie plus moderne, ici:

http://dhcm.inkrit.org/wp-content/data/mew42.pdf

C’est à partir de ces deux sources que j’ai donc retraduit, aussi littéralement que possible, l’excellent passage sélectionné par le camarade Recocom pour illustrer son article:

https://agauchetoute75.jimdofree.com/

En cas de doute sur l’interprétation, la seule solution est d’en revenir à une traduction la plus littérale possible, compte tenu, évidemment, des différences structurelles entre les langues! Mais le marxisme n’étant pas un dogme, l’essentiel est de rester dans une approche rationnelle des problème, avec une démarche matérialiste dialectique.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

salut camarade

Pour te faire patienter un texte de 2002 sur l’impérialisme

GB

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade!



Ce très long texte répond donc nettement, sinon clairement, en raison de son confusionnisme intrinsèque, à la question de ta position sur le stade impérialiste du capitalisme.

Pour autant, il est effectivement intéressant en termes d’approche de la question sous l’angle évidemment essentiel de la loi de la valeur et des formes par lesquelles elle se manifeste à ce stade historique, qu’on le nomme « impérialisme » ou « domination réelle »…

Pour ma part je ne fais évidemment pas du tout la même lecture que toi de l’œuvre de Lénine. Je n’y vois donc en rien une contradiction sur le fond avec la loi de la valeur, mais bien précisément une approche particulière des formes par lesquelles elle se manifeste à ce stade d’évolution du capitalisme.

Les deux notions, « domination réelle », telle que tu la résumes au développement de la plus-value relative, et « impérialisme », en termes essentiellement d’exportation de capitaux à valoriser par le prolétariat des pays encore « arriérés » en termes de développement, ces deux notions, donc, ne sont pas identiques et si elles se recouvrent nécessairement, de manière dialectique, et donc en partie contradictoire, elles ne sont donc pas contradictoires de manière absolue, mais bien dans une relation dialectique entre elles.

Un autre intérêt de ce texte est également que tu tentes d’y aborder la question de la contradiction, assez évidente, mais peu étudiée, entre les notions de monopole et de libre concurrence. C’est évidemment une question caractéristique de la compréhension dialectique des contradictions internes du capital et de son évolution actuelle de plus !

Pour ma part, et comme tu as pu le remarquer, du moins, je l’espère, je ne suis absolument aucune chapelle idéologique, mais simplement une approche matérialiste et dialectique du réel, c’est-à-dire partir de la simple constatation des faits bruts (…et souvent brutaux !) et d’en tirer simplement les conclusions qui s’imposent.

Concernant la validité des thèses de Lénine sur le rôle relativement « anti-impérialiste » des bourgeoisies nationales, je pars simplement de mon bref vécu à Cuba, par exemple, y compris et même surtout, parmi les couches relativement les plus pauvres de la population, à Santiago et dans ses environs : va donc proposer à tous ses gens de passer sous la férule « non impérialiste » donc, selon ta thèse, de l’Oncle Sam ! Ils savent très bien tout ce qu’ils ont à y perdre en termes de conditions de vie matérielle immédiates, sans même parler du reste, culturel et autre. Et cela, évidemment, malgré les difficultés et contraintes innombrables due à l’infamant blocus.

Comme le dit si bien Engels :

« La preuve du pudding, c’est qu’on le mange. »

Point barre.

Néanmoins, il reste évident que le nationalisme des bourgeoisies « résistantes » du tiers-monde ou autres (…Russie actuelle) ne mène évidemment pas « spontanément » au socialisme, mais inévitablement à l’une ou l’autre forme : nouvelle soumission de type comprador ou formation d’un nouveau pôle financier impérialiste.

C’est donc une forme particulièrement transitoire, instable et précaire du capitalisme, et avec encore toute une gamme de degrés d’évolution interne possible, avant de pencher d’un côté ou de l’autre.

Mais dans le rapport de force actuel, où le prolétariat est devenu inexistant politiquement, en tant que classe pour soi dotée de ses propres structures de lutte sociale et politique, si la reconstruction d’une force politique prolétarienne ne doit évidemment en rien être inféodée à quelque bourgeoisie nationale que ce soit, elle ne peut, néanmoins, rejeter complètement les possibilités éventuelles d’alliances tactiques sur des objectifs clairement ciblés.

Et notamment, face à l’émergence planétaire du banco-centralisme.

Sur le fond, considéré, donc, du point de vue de la loi de la valeur, la question essentielle qui ressort clairement de notre débat est bien celle de la limite de développement de la plus-value relative avec l’extension de l’automatisation et de la robotisation.

C’est la question qui conditionne la transformation inéluctable des monopoles reposants encore partiellement sur l’élargissement de la valeur d’échange (…des produits du travail humain) en un monopole ultra concentré des valeurs d’usage, issues de la production automatisée et robotisée à un niveau supérieur, excluant progressivement la quasi-totalité du travail productif humain.

Quoi qu’il en soit, et vu le peu de temps qui me reste à combattre encore, même si je suis, semble-t-il, un peu plus « jeune » que toi, je ne perdrais donc pas mon temps à ergoter point pour point, même les plus caricaturaux, de ce long pamphlet « anti-léniniste ».

Il te reste donc toujours à savoir si tu veux avancer sur l’analyse de fond de la situation actuelle et de l’évolution banco-centraliste inéluctable du système de domination de classe, quel que soit le nom que nous lui attribuons au final de ce débat.

Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

