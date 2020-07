Procès de Karlsruhe, Coup d’État des Banques Centrales, une suite au débat!

Au 03/07/2020, mise à jour :

Une suite au débat !

A nouveau à propos du procès de Karlsruhe et de sa signification

Un nouvel échange à ce sujet avec le camarade Gérard Bad

[Pour mémoire, le lien vers l’article évoqué ici:

Reçu de Gérard Bad, le 09/06/2020 :

Bonsoir

je viens de lire le débat sur matière et révolution, les réponses qu’ils te font sont vraiment du bas de gamme « tu défends la propriété privée ». Ce que tu défends c’est ta propre démonstration sur le coup d’Etat mondial, sans en faire référence.

je vais de ce fait retirer matière et révolution de mon blog, de plus ils confondent maoïstes et ML .

Bien à toi

Je te prépare une nouvelle réponse

Reçu de Gérard Bad, le 12/06/2020

A propos de Karlsruhe contre la BCE.

Réponse à Luniterre le 12 juin 2020

Comme il m’est difficile de comprendre ou tu veux en venir, je vais me baser sur cet extrait de ton texte pour un début de réponse.

« Entre les différentes strates de la bourgeoisie s’est opérée une nouvelle hiérarchisation, déjà depuis 2008, en réalité, mais qui s’est donc définitivement confirmée à l’occasion de cette « crise du covid ». Le statut d’ « indépendance » des Banques Centrales a définitivement cessé d’être une fonction de « régulation » formellement « neutre » pour devenir une force de direction économique, sociale et politique, et en dernière analyse, celle du pouvoir politique réel dans le monde du XXIème siècle. » Luniterre

Qu’il y est des remises en cause des hiérarchies au niveau international , ce n’ est pas une nouveauté et au final elles sont souvent d’ ordre militaire. Mais allons y pour une nouvelle hiérarchie au sein du capital financier. Tu parles de l’ indépendance des banques centrales, celles de l’ UE ont perdues leur capacité de frapper la monnaie au profit de l’ EURO, tous sont d’ accord pour avoir confier cette supra nationalité à la BCE qui elle même bien que formellement indépendante est sous le contrôle de la BRI. Le jugement rendu par la cour Constitutionnelle Allemande CCA sur le programme de la BCE Public Sector Purchase, n’est que la finalisation de la crise ayant secoué en 2010-12 la zone euo. Ce sont les conservateurs allemands rivés au traité de Maastricht (monétariste) qui refusaient les « innovations institutionnelles » visant à sauver l’ euro.

Ce que refuse la CCA s’ est la mutualisation du passif de certains Etats-membres. Au final seule la Cour de Justice de l’ Union Européenne CJUE est habilité à juger de la situation. Rendre un jugement contraire à celui de la CJUE et ordonner à la Bundesbank de ne plus participer au PSPP et de revendre les titres de dette publique allemande cela revient à faire éclater l’ UE, ce que ni Merkel ni les pays bas veulent pour les raisons invoquées par Thierry Breton.

« Grâce au marché unique européen, l’Allemagne réalise 50 % de ses exportations, donc s’il n’y a pas de marché unique, il n’y a pas d’industrie allemande, a déclaré Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur.

« Pour les Pays-Bas, c’est plus de 60%. Sans le marché unique, leur industrie va mourir », a-t-il renchéri dans une interview accordée aux chaînes grecque MEGA TV et portugaise Expresso.

« Le marché intérieur ne peut être maintenu si nous ne sauvons que quelques industries d’un ou deux États membres. Nous sommes tous dans le même bateau et pour nous, ce bateau c’est l’Europe », a-t-il souligné. (Sarantis Michalopoulos, Euractiv.com) »

https://www.euractiv.fr/section/lactu-en-capitales/news/thierry-breton-sans-le-marche-unique-les-industries-allemandes-et-neerlandaises-sont-condamnees/

En définitive la démarche de la CCA aura été révélatrice d’un conflit au sein de L’ Etat fédéral obligeant A Merkel et O.Scholz à témoigner en faveur de la BCE. Scholz a par ailleurs assuré ses collègues de l’Eurogroupe qu’une solution serait trouvée pour permettre à la Bundesbank de continuer à participer aux programmes de la BCE. En ouvrant donc ce conflit au sein de l’Etat allemand, la CCA oblige le gouvernement fédéral à se positionner encore plus clairement en faveur de la BCE.

Le plus important il me semble, ce n’ est pas de reprendre cette idée à la Zemmour et autres que l’ indépendance nationale est bafouée et d’opposer la nation aux oligargies finançières mondialistes. Le capitalisme n’ a pas de patrie, et le prolétariat non plus. Par contre ce qui nous intéresse c’ est de savoir sur qui va retomber la note du PSPP.

Et pour conclure une petite citation

« La dette publique, en d’autres termes l’aliénation de l’état qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c’est leur dette publique. » (K. Marx T 1 p 721 du Kapital éd. Moscou)

Dette publique qui aujourd’hui est considérée comme une valeur refuge , pour le capital puisque cette dette est garantie par l’ Etat .

« Si bien que le peuple doit servir de garantie à ses oppresseurs vis-à-vis des gens qui prêtent leur argent pour qu’on lui coupe le cou à lui, peuple. Cette dette figure sous diverses rubriques, suivant que le taux d’ intérêt est de 3,3 ½ ou 4 0/0. » ( K. Marx People’s Paper, 16 avril 1853.)

G.Bad le 12 juin 2020

Réponse TML :

Bonjour, camarade !

J’apprécie évidemment que tu rejettes les déformations effectuées par le site trotskyste « matière et révolution », qui ne ressortent pas du débat, mai bien uniquement de la mauvaise foi, comme c’est généralement le cas avec les trotskystes.

Pour autant, tu me dis : « il m’est difficile de comprendre ou tu veux en venir »

Je pense avoir pourtant encore précisé mon analyse avec la dernière synthèse :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

Texte que tu as du recevoir, depuis.

Néanmoins, et présumant de ta bonne foi et de ton incompréhension non feinte, qui semble effectivement ressortir de ce mail du 12/06/2020, je vais donc tenter de reprendre les principaux points correspondants à ton incompréhension.

Tout d’abord, la question « où je veux en venir ? » : la réponse, en termes d’arrières pensées, est « nulle part », dans la mesure où je me borne d’abord à constater et à admettre tout simplement la réalité telle qu’elle est et telle qu’elle évolue, avant de l’analyser.

Le premier constat est que la dette mondiale s’est considérablement accrue, entre 2008 et 2020, et donc que globalement la « croissance » a en réalité totalement disparu, sauf à établir des statistiques partielles et ad-hoc en vue d’en détecter une faible trace, relative, et inexistante, en réalité, en tant que force de développement du capital, dans la masse de l’économie mondiale.

C’est donc la base même de l’élargissement du capital qui continue de se réduire, alors que les forces productives continuent néanmoins à se moderniser et à se développer.

La clef de ce mystère réside donc bien dans la dissociation qui s’opère entre valeur d’usage et valeur d’échange, à mesure que progressent l’automatisation et la robotisation de la production, et même des services.

C’est typiquement un stade de développement des forces productives décrit par Marx dans ses Grundrisse, à ce propos.

Il n’est donc pas utile ni pertinent de recourir aux propos de Marx sur la dette publique de son temps, qui est encore celui des débuts du capitalisme industriel, dans sa phase pré-impérialiste.

Depuis Marx il y a donc une nouvelle strate de la bourgeoisie qui s’est développée et a pris le dessus sur la strate des capitalistes industriels proprement dits, ceux des premières heures de la « révolution industrielle ». C’est la strate des monopoles et du capitalisme financier.

Une strate qui bien évidemment n’hésite pas à avoir recours au financement à crédit et à la dette publique, mais toujours avec l’objectif de l’élargissement du capital sur la base de la plus-value issue du secteur productif.

Dans ce contexte, désormais révolu , l’endettement, tant public que privé, reste encore une anticipation de la valeur à créer dans le secteur productif, qui doit donc à la fois couvrir la dette et élargir le capital total, in fine.

Dans le contexte actuel c’est l’ensemble de la dette, publique et privée, qui est désormais centralisée, précisément, par les grandes Banques Centrales, même si par des chemins aussi divers que variés dans leurs détours, et parfois tout à fait directs, de plus.

C’est donc l’ensemble du fonctionnement de l’économie qui dépend du bon vouloir des Banques Centrales.

Tu parles de « valeur refuge » pour la dette publique, alors qu’il faut seulement parler de « valeur transitoire », vu que la dette publique est rachetée, en dernier ressort, par les Banques Centrales !

Tu reprends les citations de mon article sur le procès de Karlsruhe sans en comprendre le sens réel : il y a une fraction importante du capital allemand qui détient des forces productives encore productrices de plus-value au sens classique du terme, du moins le croit-elle…

En effet, sous la poussée de la concurrence internationale elle est bien obligée de moderniser et de robotiser ses usines. Du moins, elle n’entend pas lâcher aussi facilement son pactole et mène un combat d’arrière-garde, comme tu le soulignes toi-même, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

En effet, l’écoulement de sa production, même chargée de plus-value potentielle, a besoin de marchés solvables pour se réaliser. Et cela ne se trouve pas en dehors d’un soutien monétaire, par l’endettement auprès de la BCE, des pays potentiellement clients…

Cette fraction allemande doit donc sacrifier une bonne partie de sa plus-value sur l’autel de la dette…

Elle le sait très bien, en fait, mais voudrait donc pouvoir garder un certain « contrôle », sinon un certain pouvoir, dessus.

Car le pouvoir réside désormais dans le contrôle de la dette, qui est le véritable pouvoir de contrôle et de décision concernant les forces productives, et non plus dans l’accumulation du capital, qui n’est que relative, transitoire, et soumise à la dette.

C’est donc, au sein des Banques Centrales et dans leurs réseaux de relations, une nouvelle strate de la bourgeoisie qui se distingue du capitalisme financier classique en ayant acquis la maîtrise complète et absolue du système via la dette, et tout à fait indépendamment de la « rentabilité » au sens classique, de cette dette, qui se trouve donc désormais renouvelée à l’infini et au bon vouloir de cette nouvelle classe dominante.

Elle reste liée à la classe capitaliste financière classique, dont elle est issue, par de multiples liens d’intérêts, évidemment, mais elle la domine sur tous les plans, et c’est bien ce qu’illustre le procès de Karlsruhe.

Il ne s’agit donc pas, pour les prolétaires, de s’allier avec la classe capitaliste financière déchue, même si elle perd effectivement là ses dernières prérogatives « nationales », mais bien de comprendre que la source du pouvoir économique réside désormais dans la capacité de contrôler le crédit.

Dans une économie de transition se formant à ce stade de développement des forces productives, il faut donc tenir compte que l’on ne peut plus raisonner et planifier simplement sur la base classique de la valeur d’échange, mais que l’on doit tenir compte de la part de plus en plus grande de valeurs d’usage circulant en tant que telles, car issues de la production automatisée et robotisée.

Le contrôle du crédit est la première étape pour opérer une répartition des forces productives correspondant aux besoins sociaux, et une répartition adaptée de la production et des services, également.

C’est donc toujours en ce sens que la transition révolutionnaire socialiste conserve un caractère « national » au sens du Manifeste du Parti Communiste :

« Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. » ( http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_II)

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever au rang de classe nationale, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En 1888 Engels proposait une variante de ce passage, qui, à mon avis, en éclaire précisément le sens, c’est à dire le caractère de classe du pouvoir « national » ainsi nouvellement constitué :

Engels 1888 _ « Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur führenden Klasse der Nation erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. »

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever comme classe dirigeante de la nation, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En espérant t’avoir apporté quelques éclaircissements complémentaires, et qui t’aideront à comprendre la situation nouvelle qui vient de prendre corps avec cette « crise du covid », révélatrice d’une mutation déjà opérée largement depuis 2008, en réalité.

Luniterre

Au 03/07/2020,

une suite au débat !

Réponse à Luniterre

( son texte du 18 juin 2020)

Par Gérard Bad

« Malgré quelques efforts à vouloir te comprendre je reste sur ma faim. Tu prétends

« Depuis Marx il y a donc une nouvelle strate de la bourgeoisie qui s’est développée et à pris le dessus sur la strate des capitalistes industriels proprement dits, ceux des premières heures de la « révolution industrielle ». C’est la strate des monopoles et du capitalisme financier. »

C ‘est l’ analyse classique de l’ hégémonie du capital financier, de ses banques centrales et de la BRI ce nid de financiers ayant la main mise sur une grande partie de l’ économie mondiale. La fameuse « financiarisation de l’ économie » qui indigne tout un pan d’ économistes et de réformateurs du capitalisme ( Attac Alternative économique… ) Tous veulent un capitalisme épuré des ses tares.

Il ne leur vient pas à l’esprit de chercher à comprendre pourquoi ce sont les mouvements de l’argent qui leur imposent ses propres lois. C’est que, pour eux, l’argent est une chose naturelle, comme s’il était évident que les travaux des hommes doivent être ainsi représentés et socialisés. Aussi, ils ne cherchent pas à supprimer l’argent, mais proposent seulement de contrebalancer sa puissance, par une autre, celle de l’État. Ils exigent sans cesse qu’il exerce son pouvoir sur l’argent, ou plus généralement, sur « l’économie », Saint Simon est de retour.

Ce qui revient à proposer de renforcer une forme de domination sur les hommes au prétexte d’en combattre une autre. Cela est d’autant plus ridicule que l’État reste complètement impuissant à maîtriser la « finance » puisque c’ est la finance qui contrôle les états. la Banque des règlements Internationaux supervisant l’ensemble comme étant la Banque des banques centrales.

Si vous avez un doute sur le sujet, prenons l’ exemple du « trou de la sécu » ce dernier était par le truchement de la CADES devenus un produit financier classé trois A, une assignation sur les salaires, retraites,les chômeurs,les allocations… La CRDS contribution au remboursement de la dette sociale se chargeant d’ alimenter le capital financier . Les remboursements du trou la sécu étant toujours reportés.

La ponction de la CRDS devait prendre fin en 2008, nous sommes en 2020 quelle est donc la situation. Voici un extrait d’un communiqué du gouvernement :

« Tous les signaux sont au vert. Initialement prévu à hauteur de 2,2 milliards d’euros cette année, le déficit de la Sécurité sociale devrait finalement se situer autour de 400 millions d’euros en 2018, d’après la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Mieux, les comptes de la Sécurité sociale seront excédentaires de 700 millions en 2019. Une première depuis 2001 ! »

Et bien nous voilà arrivé au bout du trou de la sécu, les salariés, retraités, chômeurs et allocations familiales vont pouvoir être libérés de la ponction CRDS. Mais voilà que le Coronavirus arrive à point pour faire perdurer la dette de la sécu

« On s’attendait à un plongeon inédit des comptes de la Sécurité sociale en 2020, du fait l’ampleur de la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus . C’est effectivement « du jamais vu », a confirmé Gérald Darmanin ce mercredi devant la commission des Affaires sociales du Sénat. Le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé que le déficit de la Sécurité sociale devrait s’élever à 41 milliards d’euros en 2020, en additionnant le régime général et le fonds de solidarité vieillesse. La prévision initiale était de 5,4 milliards d’euros . Le déficit de 2019 s’était établi à 1,9 milliard. » Les Echos

Aux dernières nouvelles, l’Assemblée a voté dans la nuit de lundi à mardi 15 et 16 juin 2020 le principe de la création d’une cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie. Les députés ont voté ce texte en première lecture en même temps qu’un alourdissement conséquent de 136 milliards d’euros du « trou » de la Sécurité sociale, après le coronavirus.

Tous les rentiers de la CADES vont pouvoir continuer à prendre de la dette sécu comme valeur refuge.

Revenons à tes argumentations, tu penses pouvoir te distinguer, du raisonnement classique, mais tu reconnais que l’ endettement tant public que privé, reste encore encore une anticipation de valeur à créer. Ce qui veut dire que la dette est potentiellement remboursable, et ce faisant participe à la reproduction élargie du capital. Jusque la nous pouvons être d’ accord, même sur le fait que ces dettes sont centralisées dans les Banques Centrales.

« Dans ce contexte, désormais révolu, l’endettement, tant public que privé, reste encore une anticipation de la valeur à créer dans le secteur productif, qui doit donc à la fois couvrir la dette et élargir le capital total, in fine.

Dans le contexte actuel c’est l’ensemble de la dette, publique et privée, qui est désormais centralisée, précisément, par les grandes Banques Centrales, même si par des chemins aussi divers que variés dans leurs détours, et parfois tout à fait directs, de plus. » luniterre »

>>>NDTML en 1ère réponse au 03/07/2020:

>>> soit 2 contextes différents !!!

G. BAD __ » La où je décroche de ton analyse, c’ est quand tu dis

« C’est donc, au sein des Banques Centrales et dans leurs réseaux de relations, une nouvelle strate de la bourgeoisie qui se distingue du capitalisme financier classique en ayant acquis la maîtrise complète et absolue du système via la dette, et tout à fait indépendamment de la « rentabilité » au sens classique, de cette dette, qui se trouve donc désormais renouvelée à l’infini et au bon vouloir de cette nouvelle classe dominante.

Elle reste liée à la classe capitaliste financière classique, dont elle est issue, par de multiples liens d’intérêts, évidemment, mais elle la domine sur tous les plans, et c’est bien ce qu’illustre le procès de Karlsruhe. »

Il y aurait une nouvelle strate de la bourgeoisie distincte de la classique parce qu’elle laisse filer la dette à l’infini. Rien de bien nouveau si ce n’ est que cette distinction te permet de nous jouer un petit couplet sur le nationalisme perdu. Mais retrouvé par la nationalisation du crédit pour le contrôler.

« Il ne s’agit donc pas de s’allier avec la classe capitaliste financière déchue, même si elle perd effectivement là ses dernières prérogatives « nationales », mais bien de comprendre que la source du pouvoir économique réside désormais dans la capacité de contrôler le crédit. »

Il y a belle lurette que le MPC est sous le contrôle du crédit et que celui-ci est accordé par les banques. Selon Marx « le crédit, c’est la production fondée sur la valeur d’échange » il est le moteur du MPC pour sa reproduction élargie. Le capitalisme ne peut pas exister sans crédit. Du simple fait que son développement n’aurait pu se suffire de la monnaie métallique, dont la production, limitée et coûteuse, lui aurait été une entrave, une limite, alors même que des écritures, des billets, suffisent, comme signes de valeur, à la circulation des marchandises. Mais aussi pour bien d’autres raisons encore, toutes sous-tendues par la nécessité de contrebalancer la tendance à la baisse du taux de profit, comme:

– fluidifier la circulation des capitaux (qui autrement serait entravée par la fixité des investissements), donc l’égalisation des taux de profit, et par là, la diffusion des progrès techniques dans toutes les branches;

– accélérer toutes les phases de la circulation des marchandises et leur conversion en capital (marchandises vendues avant d’être produites, échangées avant d’être vendues, etc.), donc accélérer le cycle de reproduction et d’accumulation A-A’;

accélérer la concentration du capital et des forces de production, nécessaire à l’accroissement de la productivité, par le moyen des sociétés par actions (système dans lequel les actionnaires, propriétaires juridiques, ne sont en fait que des prêteurs, et où le profit leur apparaît comme le revenu de cet argent). Cette concentration est évidemment un facteur essentiel du développement capitaliste compte tenu de ses coûts de plus en plus élevés en machineries. Le système de crédit en est la base, et l’accélère encore à chaque crise qui impose aux débiteurs les plus fragiles de brader aux plus puissants (entreprises et salariés) pour éponger leurs dettes.

Pour rappel cette citation de Marx

« Le système de crédit accélère par conséquent le développement matériel des forces productives et la constitution du marché mondial ; la tâche historique de la production capitaliste est justement de pousser jusqu’à un certain degré le développement de ces deux facteurs, base matérielle de la nouvelle forme de production.

Voici les deux aspects de la caractéristique immanente du système de crédit : d’une part, développer le moteur de la production capitaliste, c’est-à-dire l’enrichissement par exploitation du travail d’autrui pour en faire le système le plus pur et le plus monstrueux de spéculation et de jeu, et pour limiter de plus en plus le petit nombre de ceux qui exploitent les richesses sociales ; mais d’autre part, constituer la forme de transition vers un nouveau mode de production, c’est ce double aspect qui donne aux principaux défenseurs du crédit, de Law jusqu’à Isaac Péreire, leur caractère agréablement mitigé d’escrocs et de prophètes. ( Karl Marx le Kapital T III éme Chap. XXVII page 465 édt Moscou).

Voilà pour la nouvelle strate bourgeoise, et pour la nationalisation du crédit que même un économiste comme Pierre Leconte réfute.

Comme tu mets l’ accent sur l’importance de la dette mondiale

« La dette mondiale, qui venait de battre un record, à la « veille » de la crise du Covid, à 322% du PIB Mondial, vient donc de le surpasser, à l’issue, même si encore incertaine, de cette crise, à 342% du PIB Mondial !!! »

Dette qui se présente comme un échappatoire sans fin basé sur quelques valeurs refuges monétaires comme le dollar et sa puissance militaire sécurisante, le franc suisse et la couronnes norvégienne et même la monnaie japonaise. Tout le système ne tient que parce que ce sont ces monnaies qui semblent les plus solides. Mais cet échafaudage bâtit sur les ruines de Breton Wood finira par s’effondrer. Une nouvelle monnaie forte assise sur un monceau de plus value réelle résultat de l’exploitation de millions de prolétaires se présente comme relais positif d’une nouvelle expansion de l’ accumulation capitaliste, il s’ agit de la monnaie chinoise. Seulement rien n’indique que la Chine ( maintenant robotisée et leader des nouvelles technologies) puisse maintenir son expansion, surtout si ses principaux acheteurs plongent encore plus dans la récession. »

>>>NDTML en 1ère réponse au 03/07/2020:

>>> pour mémoire, si la dette mondiale

est estimée à 342% du PIB,

la dette de la Chine en est déjà, elle, à 445% de son PIB !!!

L‘ Armagédon financier international que tous craignent, pourrait très bien arrivé, si les monceaux de dettes assis en dernier ressort sur les peuples comme garantie ne sont pas validés.

« Les premiers signes de folie apparaissent donc à Wall Street. 10.000 milliards de dollars de création monétaire pure avec des actifs pourris ou risqués viennent d’être créés dans le monde, selon le FMI. Tout cela se terminera très mal un jour avec, en fin de course, l’effondrement total du Système, le chaos économique, boursier et financier, la destruction finale des monnaies et, donc, des épargnes des particuliers !Le Système ne s’effondre pas pour l’instant car il est prêt à tout, mais il nous dirige vers le krach et l’effondrement monétaire du siècle des siècles ! « Des banques centrales prêtes à tout : vers la destruction des monnaies »

G.Bad le 1er juillet 2020

K.Marx,Contribution à la critique de l’ économie politique ES p 182

Réponse TML >>>

Bonjour, camarade !

Malheureusement, à te lire, et après l’ensemble des articles parus sur le sujet, dont celui, tout récent, par Recocom,

http://reconstructioncommuniste.eklablog.fr/les-grundisse-de-karl-marx-sur-l-automatisation-et-la-robotisation-par-a193717736

je constate effectivement que tu sembles avoir beaucoup de mal à comprendre ces choses pourtant évidentes, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, et je ne peux donc vraiment répondre, sauf à me répéter une Nème fois, et donc, je vais simplement tenter de schématiser l’ensemble pour que tu trouves éventuellement une grille de lecture qui te soit accessible.

Mais tout d’abord, tu ne lis déjà pas réellement correctement, en mélangeant les sujets des différents paragraphes, tout simplement :

« Revenons à tes argumentations, tu penses pouvoir te distinguer, du raisonnement classique, mais tu reconnais que l’ endettement tant public que privé, reste encore encore une anticipation de valeur à créer. Ce qui veut dire que la dette est potentiellement remboursable, et ce faisant participe à la reproduction élargie du capital. Jusque la nous pouvons être d’ accord, même sur le fait que ces dettes sont centralisées dans les Banques Centrales. »

Alors que j’explique précisément le contraire !

Le plus simple me parait être un schéma chronologique, même si nécessairement approximatif.

Il faut bien comprendre que les strates successives d’évolution du capitalisme ne s’empilent pas simplement les unes sur les autres, mais que les plus ancienne continuent de persister, même si elles perdent de leur importance, face aux nouvelles, tout comme la noblesse a survécu à la Révolution, en conservant même quelques intérêts issus de son passé, mais sans plus s’imposer comme classe jouant un rôle déterminant.

La strate de l’époque de Marx est celle du capital industriel dominant et se termine avec la fin du XIXème siècle.

La base d’élargissement de son capital est essentiellement et directement la plus-value sur le prolétariat des pays occidentaux, en pleine « révolution industrielle ».

La strate capitaliste monopoliste se forme donc au tournant XIXème-XXème siècle, commence à s’appuyer sur le capital financier pour son expansion hors des pays occidentaux et spécule en grande partie sur le différentiel des niveaux de développement économique et social entre les pays et régions du monde : c’est ce qu’on appelle, depuis Lénine, le capitalisme monopoliste-impérialiste. La base de l’élargissement de son capital reste la plus value, extorquée à la fois dans les métropoles et dans le tiers-monde, même si la part spéculative et « fictive » prend de plus en plus d’importance.

Au XXIème siècle, avec les mutations des technologies modernes, la base d’élargissement du capital sur la plus-value extorquée du travail vivant n’est plus suffisante pour couvrir l’endettement global du système.

Non seulement le capital lui-même se résume de plus en plus au capital fictif, mais les profits qui sont des marges bénéficiaires extérieures à la plus-value issue du travail productif vivant sont eux-mêmes directement « fictifs » avant-même d’être réinvestis, éventuellement, comme capital fictif.

La valeur globale réelle générée par le système n’est donc plus suffisante pour compenser l’endettement global, qui ne peut que s’accroitre, sans espoir d’être revalidé ultérieurement par une création de valeur future.

Le rôle du crédit change donc nécessairement à ce stade actuel du capitalisme. Il ne constitue plus une anticipation de la valeur à accumuler ultérieurement par le capital financier, mais simplement une capacité à renouveler la dette.

Le rôle des banques « classiques », encore pourvoyeuses directes de crédit pour le capital financier se sépare donc définitivement du rôle des principales Banques Centrales, qui ont seule le pouvoir de renouveler en dernier ressort une dette qui ne sera validée que par une autre dette, éventuellement plus importante, comme le montre l’évidence de l’accroissement exponentiel de la dette mondiales ces dernières années.

Apparaît donc comme essentielle à la survie du système cette nouvelle strate des Banques Centrales, non pas comme strate accumulant du capital au premier degré, mais comme strate garantissant l’accumulation des dettes, dont l’accumulation des profits n’est plus qu’une fraction transitoire et donc doublement fictive, désormais, face à la réalité de la dette, toujours largement supérieure à ce qui reste de valeur nouvellement crée, au sens classique de la plus-value industrielle de l’époque de Marx, et même, de l’époque « spéculative » de Lénine.

Ce n’est que la conséquence du rapport entre valeur d’usage et valeur d’échange, tel que décrit par Marx dès ses Grundrisse et repris dans le Capital, livres qu’il te faudrait donc relire pour les comprendre, non plus dans les contextes des XIXème et XXème siècles, mais en fonction de l’évolution actuelle des forces productives, en ce premier quart du XXIème siècle!!!

Et pour finir, tu fais, tout à fait à la manière gauchiste, genre Bibeau et autres, dans la « prédiction millénariste », selon laquelle le système s’effondrera de lui-même, tôt ou tard, ce qui reste, en pratique, le moyen de ne pas prendre de responsabilité politique en vue de définir une stratégie, non seulement de résistance, mais aussi d’initiative politique de contre-offensive.



Bien à toi,

Amicalement,

Luniterre

UN COURRIER COMPLÉMENTAIRE ET MANIFESTEMENT NÉCESSAIRE! >>>

RE – Bonjour, camarade!

Dans mon précédent mail, du 18/06/2020, auquel tu viens donc de répondre, je te précisais pourtant:

_____> « …tu me dis : « il m’est difficile de comprendre ou tu veux en venir »

Je pense avoir pourtant encore précisé mon analyse avec la dernière synthèse :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

Texte que tu as du recevoir, depuis.___ >>

C’est donc partant de ce principe que tu avais lu l’analyse de synthèse principale, que je t’ai parlé, entre autres points que tu as donc relevé et interprété en sens tout à fait contraire:

____ > d’une » …strate [capitaliste financière (*)] qui bien évidemment n’hésite pas à avoir recours au financement à crédit et à la dette publique, mais toujours avec l’objectif de l’élargissement du capital sur la base de la plus-value issue du secteur productif.

Dans ce contexte, désormais révolu , l’endettement, tant public que privé, reste encore une anticipation de la valeur à créer dans le secteur productif, qui doit donc à la fois couvrir la dette et élargir le capital total, in fine.

Dans le contexte actuel c’est l’ensemble de la dette, publique et privée, qui est désormais centralisée, précisément, par les grandes Banques Centrales, même si par des chemins aussi divers que variés dans leurs détours, et parfois tout à fait directs, de plus. >>

Et plus loin, de… ____> » …l’accumulation du capital, qui n’est que relative, transitoire, et soumise à la dette. »

Et encore un peu loin, dans ce texte malgré tout très court, d’un système qui fonctionne…

_____> » …indépendamment de la « rentabilité » au sens classique, de cette dette, qui se trouve donc désormais renouvelée à l’infini et au bon vouloir de cette nouvelle classe dominante. »

Et donc, en français courant, cela se comprend déjà normalement comme deux strates bien différentes sous ce rapport de la dette, mais dans le doute éventuel, tu avais donc là l’occasion de vérifier en relisant la synthèse principale, ou même en la lisant enfin au moins une fois, ce que tu n’avais donc vraisemblablement pas fait!!!

Donc, évite à l’avenir de répondre sans avoir réellement lu les textes, ou si rapidement que tu en arrives à y p rojeter tes propres préjugés , alors que justement c’est l’inverse qui y est assez clairement exprimé!

Enfin, comme je te l’ai déjà dit, il est particulièrement puéril et dogmatique de ramener la question du crédit à quelques citations de Marx sur le fonctionnement du crédit de son époque, alors que la société capitaliste a donc connu déjà plusieurs strates d’évolution depuis, sans même reparler de celle qui est donc en train de s’opérer sous nos yeux.

Mais peut-être en es-tu à considérer que le système fonctionne toujours à la façon du XIXème siècle? (**) Ce qui est donc contradictoire avec tes réflexions, parfois fort pertinentes, sur les forces productives nouvelles, dont les GAFAM. Pour un débat réellement constructif et utile, il est donc nécessaire que tu mettes un peu de cohérence dans tes réflexions, possiblement en relisant les Grundrisse et le Capital , Livre I, comme suggéré dans l’article du camarade Recocom, et dans mon précédent mail en réponse, celui qui vient juste d’être republié.

Mais je reçois à l’instant un SPAM en provenance de M. Robert Bibeau (***), qui applaudit chaleureusement ta réponse pitoyable en terme de raisonnement, si tu entends la maintenir telle quelle, et sinon, qui nécessite simplement que vous appreniez tous les deux à lire le français ou que vous trouviez de bons fournisseurs de lunettes…!!!

Enfin, je ne saurais trop te recommander de ne pas entreprendre un concours d’âneries avec ce Monsieur, car malgré nos différents, et tout étant relatif, tu pars largement battu d’avance!

Bien à toi, néanmoins,

Et amicalement, dans la mesure d’une relecture éventuelle!

Luniterre

(* au sens défini par Lénine)

(**Comme Viriato, qui en est encore au stade du « capitalisme d’entreprise familiale », avec ses histoires d' »héritage »!!!)

(*** M. Bibeau recevra donc un exemplaire de ce mail!)

