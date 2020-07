Résistance de la Raison: en Guyane aussi, face au coronavirus!

Face au tir de barrage des serviteurs du système, après le témoignage sous serment du Pr. Raoult devant la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, il est clair que la volonté du prétendu « pouvoir d’État » n’est toujours pas de soigner réellement, ni même d’enrayer la propagation du virus, mais bien au contraire, de l’entretenir hypocritement pour pouvoir continuer à l’utiliser et à manipuler le spectre de la « pandémie » comme moyen de pression sur la population laborieuse, dans le but de nouveaux reculs sociaux, de nouvelles amputations de la Liberté, et de sauvegarde de l’intérêt des monopoles et de leur tuteur indispensable : le pouvoir des Banques Centrales.

Le Conseil d’experts médicaux de la Collectivité territoriale rencontre Didier Raoult

Des acteurs médicaux disent « Non » au coviplasm du professeur Karine Lacombe mais peut-être « Oui » à l’hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult. Ce dernier était en visioconférence avec les médecins du Conseil territorial d’experts médicaux de Guyane. Des échanges fructueux.

Thierry Merlin/MCT • Publié le 2 juillet 2020 à 06h59

Des acteurs médicaux disent « Non » au coviplasm du professeur Karine Lacombe mais peut-être « Oui » à l’hydroxychloroquine du professeur Didier Raoult. Il était en visioconférence avec les médecins du Conseil territorial d’experts médicaux de Guyane. Le professeur Raoult a eu à travailler par le passé avec des médecins guyanais notamment sur la fièvre Q.



Échanges scientifiques

Des médecins, des scientifiques sont à l‘écoute du professeur Raoult. Le célèbre et controversé infectiologue marseillais a été sollicité par le président de la Collectivité territoriale de Guyane. L’objectif était d’avoir sa vision sur la pandémie en Guyane, pays qu’il connait puisqu’il y est venu à plusieurs reprises afin d’analyser l’évolution de diverses pathologies spécifiques comme la fièvre Q.



1h30 de débats

L’échange a duré près de 1h30. Le professeur Raoult a notamment évoqué l’épidémie au Brésil et fait le point sur ces recherches contre la Covid-19. Une venue en Guyane du professeur Raoult n’est pas à l’ordre du jour. L’invitation en tout cas a été lancée par la CTG.

Le reportage de Thierry Merlin et Yves Robin :

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/conseil-experts-medicaux-collectivite-territoriale-rencontre-didier-raoult-849548.html