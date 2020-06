Si même BHL le dit…!

Et si on cherchait à comprendre???

« En 12 ans, depuis 2008, la dette chinoise, publique et privée, a augmenté de 445%. Poussée par le secteur immobilier et par le shadow banking (l’octroi de crédits par des organismes non bancaires et donc moins régulés), elle atteint aujourd’hui 33.000 milliards de dollars, dont 20.000 milliards pour les seules entreprises non financières.