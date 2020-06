‌

Frapper le Capital sur son point faible !

Le procès de Karlsruhe ( Cour Constitutionnelle Allemande contre Banque Centrale Européenne ), qui s’est tenu malgré tout en pleine période de confinement, est en réalité un marqueur historique du séisme mondial qui voit, depuis 2008, une nouvelle strate de la bourgeoisie se former et prendre le pouvoir sur les autres par le biais discret mais incontournable de l’accumulation de la dette publique et privée.



La dette mondiale, qui venait de battre un record, à la « veille » de la crise du Covid, à 322% du PIB Mondial, vient donc de le surpasser, à l’issue, même si encore incertaine, de cette crise, à 342% du PIB Mondial !!!



Cette réalité, occultée par la plupart des analystes, qu’ils soient « mainstream » ou prétendument « antisystèmes », et même « anticapitalistes », ne peut évidemment être déniée par ceux qui cherchent réellement une voie de résistance et de contre-offensive révolutionnaire.

La dette, publique et privée, est désormais le point faible et non cicatrisable du capital.

L’objectif de « nationalisation du crédit », s’il est correctement utilisé, sur le plan politique, peut et même doit être à la fois un objectif tactique et un objectif stratégique.

S’en emparer ou non, comme élément à la fois central et basique d’une plate-forme revendicative unitaire, c’est clairement un critère de détermination sur la volonté politique réelle de mettre à bas le système et de construire le socialisme.

C’est, en quelque sorte, et dans le contexte actuel, le levier qui s’offre à nous pour changer le rapport de force, en visant et en frappant directement le système à son point faible : celui de la dette et du crédit. Et tant qu’à faire, sur la base de l’élan populaire ainsi créé, jusqu’à ce que mort s’en suive pour le capitalisme et le banco-centralisme !





Sur TML, reprise de l’échange, à ce sujet, avec le camarade Gérard Bad, du site « Spartacus » :



A nouveau à propos du procès de Karlsruhe et de sa signification

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/18/a-nouveau-a-propos-du-proces-de-karlsruhe-et-de-sa-signification/





Et dans la foulée, une illustration concrète, en temps réel, de ce nouvel état de fait :





En veux-tu, en voilà…! En ce beau jour du 18 Juin 2020, 1300 Milliards d’€uros ont été distribués au guichet de la BCE… !

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/18/en-veux-tu-en-voila-en-ce-beau-jour-du-18-juin-2020-1300-milliards-deuros-ont-ete-distribues-au-guichet-de-la-bce/

Avec quelques éclaircissements sur le « mystère de la planche à billets »!

Question subsidiaire… (Incluse dans l’article) :





Les prolétaires ont-ils réellement besoin du capital pour construire le socialisme ?







