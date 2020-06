En veux-tu, en voilà…! En ce beau jour du 18 Juin 2020, 1300 Milliards d’€uros ont été distribués au guichet de la BCE… !

.

.

.

En veux-tu, en voilà…!

En ce beau jour du 18 Juin 2020,

1300 Milliards d’€uros ont ét é distribués

au guichet de la BCE… !

« Les banques empruntent 1.300 milliards à taux négatifs auprès de la BCE

Les banques se sont précipitées au guichet ouvert par la BCE. La demande a atteint 1.300 milliards d’euros, un record pour ce type de programme. Et pour cause : ces prêts de long terme permettent aux banques de bénéficier d’un taux pouvant aller jusqu’à -1 %. »

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-banques-empruntent-1300-milliards-a-taux-negatifs-aupres-de-la-bce-1216239

.

.

A propos de cet article « préalable » des échos, un lecteur de VLR s’interroge :

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-bce-va-offrir-plus-de-1000-milliards-a-taux-negatifs-aux-banques-1215956

« Encore mieux que la planche à billets. Qui c’est qui va payer ??? »

Réponse TML >>>

[ Prévisualisation ]

Qui veut de l’argent en masse ? 1000 milliards à -1%

19 juin 00:11, par Luniterre

En réalité la « planche à billet », au sens strict de création monétaire par l’impression de billets, n’existe pratiquement pas : il n’y a pas de billets imprimés qui ne correspondent pas à une valeur déjà existante ou au remplacement de billets usagés.

Par contre, il se crée bien de l’argent ex-nihilo par le moyen du crédit, et c’est même la base principale de création monétaire, actuellement.

Le résultat de cette opération TLTRO est maintenant visible ici :

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-banques-empruntent-1300-milliards-a-taux-negatifs-aupres-de-la-bce-1216239

Soit 1300 Milliards de crédits accordés aux banques par la BCE afin de financer …d’autres crédits !

Ce que les banques utiliseront pour leurs clients leur rapportera donc déjà 1% d’entrée de jeu, qu’elles n’auront pas à rembourser à la BCE.

Ainsi, en vous faisant un crédit à 3%, elles en empocheront 4, en réalité !

La raison de cette « générosité » de la BCE est tout simplement l’incapacité de la société actuelle à générer de la valeur d’échange sur la base de l’activité productive, qui est de plus en plus automatisée et robotisée.

L’augmentation de la productivité par la robotisation, au delà d’un certain rapport de proportion, désormais dépassé, entre masse salariale et plus-value relative, transforme la production en valeurs d’usage circulant directement comme telles, et non pas en valeurs d’échange, même indirecte, entre producteurs, et pour cause !

La dette mondiale, publique et privé confondues, atteint désormais 342% du PIB mondial.

Au jeu de la dette mondiale, les Banques Centrales sont les véritables maîtres du jeu, les véritables maîtres du monde.

Plus fort que le Monopoly, elles remettent sans arrêt de l’argent en jeu, via les crédits, pour que la partie ne s’arrête pas, pour que le système continue à tourner, et les monopoles à monopoliser, mais seulement au gré des Banques Centrales, dont ils sont les obligés, en dernier ressort.

Tout comme les États, surendettés, et les banques d’affaires, qui financent les uns et les autres … également au gré des Banques Centrales, donc !

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/18/a-nouveau-a-propos-du-proces-de-karlsruhe-et-de-sa-signification/

Luniterre