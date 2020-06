A nouveau à propos du procès de Karlsruhe et de sa signification

Un nouvel échange à ce sujet avec le camarade Gérard Bad

[Pour mémoire, le lien vers l’article évoqué ici:

Reçu de Gérard Bad, le 09/06/2020 :

Bonsoir

je viens de lire le débat sur matière et révolution, les réponses qu’ils te font sont vraiment du bas de gamme « tu défends la propriété privée ». Ce que tu défends c’est ta propre démonstration sur le coup d’Etat mondial, sans en faire référence.

je vais de ce fait retirer matière et révolution de mon blog, de plus ils confondent maoïstes et ML .

Bien à toi

Je te prépare une nouvelle réponse

Reçu de Gérard Bad, le 12/06/2020

A propos de Karlsruhe contre la BCE.

Réponse à Luniterre le 12 juin 2020

Comme il m’est difficile de comprendre ou tu veux en venir, je vais me baser sur cet extrait de ton texte pour un début de réponse.

« Entre les différentes strates de la bourgeoisie s’est opérée une nouvelle hiérarchisation, déjà depuis 2008, en réalité, mais qui s’est donc définitivement confirmée à l’occasion de cette « crise du covid ». Le statut d’ « indépendance » des Banques Centrales a définitivement cessé d’être une fonction de « régulation » formellement « neutre » pour devenir une force de direction économique, sociale et politique, et en dernière analyse, celle du pouvoir politique réel dans le monde du XXIème siècle. » Luniterre

Qu’il y est des remises en cause des hiérarchies au niveau international , ce n’ est pas une nouveauté et au final elles sont souvent d’ ordre militaire. Mais allons y pour une nouvelle hiérarchie au sein du capital financier. Tu parles de l’ indépendance des banques centrales, celles de l’ UE ont perdues leur capacité de frapper la monnaie au profit de l’ EURO, tous sont d’ accord pour avoir confier cette supra nationalité à la BCE qui elle même bien que formellement indépendante est sous le contrôle de la BRI. Le jugement rendu par la cour Constitutionnelle Allemande CCA sur le programme de la BCE Public Sector Purchase, n’est que la finalisation de la crise ayant secoué en 2010-12 la zone euo. Ce sont les conservateurs allemands rivés au traité de Maastricht (monétariste) qui refusaient les « innovations institutionnelles » visant à sauver l’ euro.

Ce que refuse la CCA s’ est la mutualisation du passif de certains Etats-membres. Au final seule la Cour de Justice de l’ Union Européenne CJUE est habilité à juger de la situation. Rendre un jugement contraire à celui de la CJUE et ordonner à la Bundesbank de ne plus participer au PSPP et de revendre les titres de dette publique allemande cela revient à faire éclater l’ UE, ce que ni Merkel ni les pays bas veulent pour les raisons invoquées par Thierry Breton.

« Grâce au marché unique européen, l’Allemagne réalise 50 % de ses exportations, donc s’il n’y a pas de marché unique, il n’y a pas d’industrie allemande, a déclaré Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur.

« Pour les Pays-Bas, c’est plus de 60%. Sans le marché unique, leur industrie va mourir », a-t-il renchéri dans une interview accordée aux chaînes grecque MEGA TV et portugaise Expresso.

« Le marché intérieur ne peut être maintenu si nous ne sauvons que quelques industries d’un ou deux États membres. Nous sommes tous dans le même bateau et pour nous, ce bateau c’est l’Europe », a-t-il souligné. (Sarantis Michalopoulos, Euractiv.com) »

https://www.euractiv.fr/section/lactu-en-capitales/news/thierry-breton-sans-le-marche-unique-les-industries-allemandes-et-neerlandaises-sont-condamnees/

En définitive la démarche de la CCA aura été révélatrice d’un conflit au sein de L’ Etat fédéral obligeant A Merkel et O.Scholz à témoigner en faveur de la BCE. Scholz a par ailleurs assuré ses collègues de l’Eurogroupe qu’une solution serait trouvée pour permettre à la Bundesbank de continuer à participer aux programmes de la BCE. En ouvrant donc ce conflit au sein de l’Etat allemand, la CCA oblige le gouvernement fédéral à se positionner encore plus clairement en faveur de la BCE.

Le plus important il me semble, ce n’ est pas de reprendre cette idée à la Zemmour et autres que l’ indépendance nationale est bafouée et d’opposer la nation aux oligargies finançières mondialistes. Le capitalisme n’ a pas de patrie, et le prolétariat non plus. Par contre ce qui nous intéresse c’ est de savoir sur qui va retomber la note du PSPP.

Et pour conclure une petite citation

« La dette publique, en d’autres termes l’aliénation de l’état qu’il soit despotique, constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l’ère capitaliste. La seule partie de la soi-disant richesse nationale qui entre réellement dans la possession collective des peuples modernes, c’est leur dette publique. » (K. Marx T 1 p 721 du Kapital éd. Moscou)

Dette publique qui aujourd’hui est considérée comme une valeur refuge , pour le capital puisque cette dette est garantie par l’ Etat .

« Si bien que le peuple doit servir de garantie à ses oppresseurs vis-à-vis des gens qui prêtent leur argent pour qu’on lui coupe le cou à lui, peuple. Cette dette figure sous diverses rubriques, suivant que le taux d’ intérêt est de 3,3 ½ ou 4 0/0. » ( K. Marx People’s Paper, 16 avril 1853.)

G.Bad le 12 juin 2020

Réponse TML :

Bonjour, camarade !

J’apprécie évidemment que tu rejettes les déformations effectuées par le site trotskyste « matière et révolution », qui ne ressortent pas du débat, mai bien uniquement de la mauvaise foi, comme c’est généralement le cas avec les trotskystes.

Pour autant, tu me dis : « il m’est difficile de comprendre ou tu veux en venir »

Je pense avoir pourtant encore précisé mon analyse avec la dernière synthèse :

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2020/06/11/merveilleux-monde-dapres-face-a-lemergence-du-banco-centralisme-quelle-forme-de-resistance/

Texte que tu as du recevoir, depuis.

Néanmoins, et présumant de ta bonne foi et de ton incompréhension non feinte, qui semble effectivement ressortir de ce mail du 12/06/2020, je vais donc tenter de reprendre les principaux points correspondants à ton incompréhension.

Tout d’abord, la question « où je veux en venir ? » : la réponse, en termes d’arrières pensées, est « nulle part », dans la mesure où je me borne d’abord à constater et à admettre tout simplement la réalité telle qu’elle est et telle qu’elle évolue, avant de l’analyser.

Le premier constat est que la dette mondiale s’est considérablement accrue, entre 2008 et 2020, et donc que globalement la « croissance » a en réalité totalement disparu, sauf à établir des statistiques partielles et ad-hoc en vue d’en détecter une faible trace, relative, et inexistante, en réalité, en tant que force de développement du capital, dans la masse de l’économie mondiale.

C’est donc la base même de l’élargissement du capital qui continue de se réduire, alors que les forces productives continuent néanmoins à se moderniser et à se développer.

La clef de ce mystère réside donc bien dans la dissociation qui s’opère entre valeur d’usage et valeur d’échange, à mesure que progresse l’automatisation et la robotisation de la production, et même des services.

C’est typiquement un stade de développement des forces productives décrit par Marx dans ses Grundrisse, à ce propos.

Il n’est donc pas utile ni pertinent de recourir aux propos de Marx sur la dette publique de son temps, qui est encore celui des débuts du capitalisme industriel, dans sa phase pré-impérialiste.

Depuis Marx il y a donc une nouvelle strate de la bourgeoisie qui s’est développée et à pris le dessus sur la strate des capitalistes industriels proprement dits, ceux des premières heures de la « révolution industrielle ». C’est la strate des monopoles et du capitalisme financier.

Une strate qui bien évidemment n’hésite pas à avoir recours au financement à crédit et à la dette publique, mais toujours avec l’objectif de l’élargissement du capital sur la base de la plus-value issue du secteur productif.

Dans ce contexte, désormais révolu, l’endettement, tant public que privé, reste encore une anticipation de la valeur à créer dans le secteur productif, qui doit donc à la fois couvrir la dette et élargir le capital total, in fine.

Dans le contexte actuel c’est l’ensemble de la dette, publique et privée, qui est désormais centralisée, précisément, par les grandes Banques Centrales, même si par des chemins aussi divers que variés dans leurs détours, et parfois tout à fait directs, de plus.

C’est donc l’ensemble du fonctionnement de l’économie qui dépend du bon vouloir des Banques Centrales.

Tu parles de « valeur refuge » pour la dette publique, alors qu’il faut seulement parler de « valeur transitoire », vu que la dette publique est rachetée, en dernier ressort, par les Banques Centrales !

Tu reprends les citations de mon article sur le procès de Karlsruhe sans en comprendre le sens réel : il y a une fraction importante du capital allemand qui détient des forces productives encore productrices de plus-value au sens classique du terme, du moins le croit-elle…

En effet, sous la poussée de la concurrence internationale elle est bien obligée de moderniser et de robotiser ses usines. Du moins, elle n’entend pas lâcher aussi facilement son pactole et mène un combat d’arrière-garde, comme tu le soulignes toi-même, mais pas forcément pour les bonnes raisons.

En effet, l’écoulement de sa production, même chargée de plus-value potentielle, a besoin de marchés solvables pour se réaliser. Et cela ne se trouve pas en dehors d’un soutien monétaire, par l’endettement auprès de la BCE, des pays potentiellement clients…

Cette fraction allemande doit donc sacrifier une bonne partie de sa plus-value sur l’autel de la dette…

Elle le sait très bien, en fait, mais voudrait donc pouvoir garder un certain « contrôle », sinon un certain pouvoir, dessus.

Car le pouvoir réside désormais dans le contrôle de la dette, qui est le véritable pouvoir de contrôle et de décision concernant les forces productives, et non plus dans l’accumulation du capital, qui n’est que relative, transitoire, et soumise à la dette.

C’est donc, au sein des Banques Centrales et dans leurs réseaux de relations, une nouvelle strate de la bourgeoisie qui se distingue du capitalisme financier classique en ayant acquis la maîtrise complète et absolue du système via la dette, et tout à fait indépendamment de la « rentabilité » au sens classique, de cette dette, qui se trouve donc désormais renouvelée à l’infini et au bon vouloir de cette nouvelle classe dominante.

Elle reste liée à la classe capitaliste financière classique, dont elle est issue, par de multiples liens d’intérêts, évidemment, mais elle la domine sur tous les plans, et c’est bien ce qu’illustre le procès de Karlsruhe.

Il ne s’agit donc pas, pour les prolétaires, de s’allier avec la classe capitaliste financière déchue, même si elle perd effectivement là ses dernières prérogatives « nationales », mais bien de comprendre que la source du pouvoir économique réside désormais dans la capacité de contrôler le crédit.

Dans une économie de transition se formant à ce stade de développement des forces productives, il faut donc tenir compte que l’on ne peut plus raisonner et planifier simplement sur la base classique de la valeur d’échange, mais que l’on doit tenir compte de la part de plus en plus grande de valeurs d’usage circulant en tant que telles, car issues de la production automatisée et robotisée.

Le contrôle du crédit est la première étape pour opérer une répartition des forces productives correspondant aux besoins sociaux, et une répartition adaptée de la production et des services, également.

C’est donc toujours en ce sens que la transition révolutionnaire socialiste conserve un caractère « national » au sens du Manifeste du Parti Communiste :

« Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. » ( http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_II)

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever au rang de classe nationale, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En 1888 Engels proposait une variante de ce passage, qui, à mon avis, en éclaire précisément le sens, c’est à dire le caractère de classe du pouvoir « national » ainsi nouvellement constitué :

Engels 1888 _ « Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur führenden Klasse der Nation erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. »

« Les communistes ont également été accusés de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit d’abord conquérir le pouvoir politique, s’élever comme classe dirigeante de la nation, se constituer lui-même en tant que nation, il est encore lui-même national, même si en aucune manière dans le sens de la bourgeoisie. »

En espérant t’avoir apporté quelques éclaircissements complémentaires, et qui t’aideront à comprendre la situation nouvelle qui vient de prendre corps avec cette « crise du covid », révélatrice d’une mutation déjà opérée largement depuis 2008, en réalité.

Luniterre